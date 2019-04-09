Коммунисты еще не определились с кандидатом на пост президента Казахстана

Астана. 9 апреля. КазТАГ – Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК) еще не определилась с кандидатом на пост президента Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Политбюро центрального комитета КНПК приняло решение о проведении внеочередного съезда, который будет приурочен к досрочным президентским выборам на 26 апреля этого года, это вопрос кандидата от партии будет решаться. Есть принципиальное решение о том, что КНПК участвует во внеочередных президентских выборах», — заявил во вторник руководитель фракции «Народные коммунисты» в мажилисе Айкын Конуров.

Он заверил, что на съезде партии из представленных кандидатов будет отобран «самый достойный, который будет представлять партию в качестве кандидата в президенты».

«Дело в том, что я являюсь секретарем центрального комитета КНПК и не могу делать заявления от частного лица. У нас принцип демократического централизма. Если большинство делегатов съезда решит, что мне необходимо стать кандидатом в президенты, я соглашусь с этим решением», — добавил Конуров.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением к народу, в котором объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных президентских выборов. Соответствующий указ главы государства уже подписан.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До следующих президентских выборов страной временно руководит экс-спикер сената Токаев.