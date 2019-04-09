Астана. 9 апреля. КазТАГ — Работы по борьбе с саранчовыми вредителями начаты в Казахстане, сообщает пресс-служба минсельхоза РК.

«В республике начаты работы по борьбе с саранчовыми вредителями. В Сарыагашском районе Туркестанской области было проведено выездное заседание штаба по борьбе с саранчовыми вредителями. Представители министерства сельского хозяйства совместно с акиматом Туркестанской области проверили готовность техники, наличие препаратов, сверили по картам планы обработок в разрезе районов, провели разъяснительную работу со специалистами и населением», — говорится в сообщении во вторник.

По данным ведомства, в текущем году в Туркестанской области против мароккской саранчи планируется обработать порядка 84 тыс. га.

«Из-за сложившихся погодно-климатических условий в южных регионах республики защитные мероприятия против стадных саранчовых в Туркестанской области будут начаты с 10 апреля, что на 5-10 дней раньше запланированного срока», — пояснили в министерстве.

В настоящее время, как сообщается далее, в Туркестанскую область доставлены препараты для обработки 51 тыс. га, заключены договора на проведение химических обработок с РГП «Фитосанитария» агрегатами ультра малообъемных опрыскивателей (УМО) и ранцевыми опрыскивателями. Также, по данным МСХ, будут заключены договора с другими поставщиками услуг по обработке аэрозольными генераторами и наземными опрыскивателями.

«Особое внимание было уделено мероприятиям исключающих возможность миграции саранчовых вредителей на приграничные территории с Узбекистаном», — добавили в МСХ.

Отмечается, что в 2017 году произошло резкое увеличение площадей под обработку против мароккской саранчи в Туркестанской области на 172,584 тыс. га. В 2018 году в области было обработано по мароккской саранче – 258,9 тыс. га.