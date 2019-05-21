Алматы. 21 мая. КазТАГ – Более чем на Т1,5 млн под предлогом замены тенге на валюту «алтын» обманули пенсионерку в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«Пенсионерка направилась в продуктовый магазин. Неподалеку находилась гражданка А. Увидев пожилую женщину, подозреваемая подошла к ней и завела разговор. Сначала она сообщила, что в канун весенних праздников пенсионерам полагаются подарки, для получения более подробной информации женщина попросила бабушку пройти в ее автомобиль. Затем фигурантка поменяла тему и сообщила доверчивой прохожей, мол, в пространстве Евросоюза образовалась новая валюта «Алтын», и, что, якобы, национальная валюта «тенге» в скором времени будет снята с обращения», — сообщил во вторник начальник управления полиции Медеуского района Болат Тотыбаев.

По его словам, пенсионерка поверила подозреваемой.

«Уловка валютной мошенницы сработала. Далее подозреваемая стала расспрашивать бабушку, имеются ли у нее накопления, потерпевшая ответила положительно. Спустя некоторое время, пенсионерка принесла из дома Т900 тыс. и $2 тыс. Эти деньги она для обмена на «Алтын» передала незнакомке, которая, в свою очередь, вручила бабушке запечатанный конверт с якобы новой валютой. После того, как пришла домой пожилая женщина увидела, что в конверте никаких денег не было, а были нарезанные кусочки газет», — уточнил Тотыбаев.

Полицейские уточнили, что гражданка А. уже задержана и арестована.

«Она дала признательные показания в совершении двух аналогичных преступлений. Проверяется ее причастность к другим преступным эпизодам на территории города. Досудебное расследование проводится по статье 190 (мошенничество) УК РК», — говорится в сообщении.