Подъемы уровней воды ожидаются в среду и четверг на горных реках двух областей Казахстана

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Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Подъемы уровней воды ожидаются в среду и четверг на горных реках двух областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«22-23 мая в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на горных реках Восточно-Казахстанской и Алматинской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

Напомним, ранее было распространено другое штормовое предупреждение, согласно которому, в среду в ВКО ожидаются гроза, град и усиление ветра.

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