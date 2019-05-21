Астана. 21 мая. КазТАГ – Сети 5G планируют развернуть до конца 2019 года в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«В рамках работ по созданию инфраструктуры для покрытия территории страны 5G до конца текущего года планируется реализовать пилотный проект в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент. В целом, ожидается, что сетью связи 5G будут охвачены все населенные пункты с численностью свыше 50 тыс. человек», — говорится в сообщении во вторник по итогам рабочего совещания под председательством премьера Аскара Мамина по вопросам внедрения в Казахстане сети связи «пятого поколения».

«В ходе совещания обсуждено влияние внедрения новой технологии на расширение возможностей для развития цифровой экономики и интернета вещей (IoT). Главе правительства РК доложили, что увеличение скорости потока и пропускной способности передаваемых данных придаст серьезный импульс реализации проектов в сферах цифровизации ЖКХ, сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения в части развития телемедицины, внедрения компонентов Smart City, повышения эффективности работы по обеспечению безопасности населения и других», — уточнили в правительства.

По данным министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, «Казахстан наряду с США, Южной Кореей, Швейцарией, Эстонией, входит в десятку стран мира, которые приступили к пилотированию внедрения новой сети».

«По итогам обсуждения премьер-министр РК Аскар Мамин поручил разработать план мероприятий по внедрению 5G в Казахстане», — сказано в сообщении.