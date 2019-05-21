Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Бюджетные расходы на развитие реального сектора экономики снижаются в Казахстане, сообщила председатель счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова.

«Расходы, направленные на развитие реального сектора, то есть, налогооблагаемой базы, напротив – снижаются в денежном выражений почти на Т130 млрд к предыдущему году и составляют 13%. Рост социальных затрат в связи с увеличением численности получателей советующих услуг без четких прогнозов доходной части бюджета на долгосрочную перспективу не позволяет обеспечить динамичное наращивание бюджетного развития, в связи с чем полагаем необходимым внедрить оценку по направлению рисками бюджетной обеспеченности на десятилетний период», — сказала Годунова во вторник на презентации отчетов правительства в сенате парламента.

В ходе презентации, она также отметила, что был бы целесообразным поэтапный переход к прямому действию закона о Республиканском Бюджете.

«Сейчас закон состоит из 28 статей со ссылкой более чем на 30 нормативных актов правительства, которые регламентируют порядок расходования средств которые зачастую меняются в период исполнения, а иногда не вовремя принимаются, тогда как предприниматели, и тем более инвесторы хотят быть уверенными в том, что у правительства есть конкретные планы, и на эти планы есть финансы, и что оно не будет отклонятся от этих планов, а у нас даже из числа мер государственной поддержки бизнеса, предусмотренных программами… То есть, мы взяли только государственные программы, меры господдержки, которые в госпрограммах прописаны – меняется ежегодно 40%, при этом, как вы знаете, не все программы доводятся до конца», — сказала Годунова.