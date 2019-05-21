Требовавший «не бесить его» бывший вице-министр Жумангарин получил пост министра в ЕЭК

Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Требовавший «не бесить его» бывший вице-министр национальной экономики Серик Жумангарин получил пост министра в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает корреспондент агентства.

«Решением Высшего Евразийского экономического совета от 21 мая 2019 года Серик Жумангарин назначен членом коллегии (министром) Евразийской экономической ЕЭК», — сообщили во вторник в министерстве национальной экономики Казахстана.

Жумангарин занимал пост вице-министра нацэкономики с января 2017 года по апрель 2019 года. До этого – с августа 2014 года по январь 2017 года он возглавлял комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ, а до этого – с февраля 2013 года по август 2014 года он был вице-министром регионального развития.

Напомним, в феврале Жумангарин на одном из мероприятий после заданного журналистами вопроса заявил: «Не бесите меня!». Позже он попросил прощения у работников СМИ за свое высказывание. 9 апреля стало известно, что Жумангарина на посту замглавы МНЭ сменил Жаслан Мадиев.

Отметим, что Жумангарин незадолго до этого получил выговор, был лишен премий и «висел» на «желтой карточке». Наказание последовало в результате критики со стороны первого президента Нурсултана Назарбаева по поводу ситуации с тарифами.