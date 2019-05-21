Часть особо охраняемых территорий в нацпарке в горах Алматы перевели в земли запаса

Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Часть особо охраняемых территорий в национальном парке в горах Алматы перевели в земли запаса, передает корреспондент агентства.

«Перевести земли РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» общей площадью 49,7306 гектара из категории земель особо охраняемых природных территорий в категорию земель запаса для строительства селезащитных плотин», — говорится в представленном во вторник постановлении правительства.

Акиму Алматы поручено обеспечить предоставление ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК указанного земельного участка, а также сохранение объектов природно-заповедного фонда.

«ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК в связи с переводом земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства и принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс национального парка», — сказано в документе.

Постановление введено в действие.

Напомним, 19 сентября 2018 года группа депутатов мажилиса парламента в своем запросе на имя занимавшего на тот момент пост премьер-министра Бакытжана Сагинтаева указала на недопустимость изменения категории земель при строительство плотин, ссылаясь на информацию экологов о том, что «земли особо охраняемых природных территорий» на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка были переведены в категорию «земель запаса». При этом мажилисмены подчеркнули, что работы по реконструкции плотины осуществляются несмотря на то, что доработанное постановление правительства по технико-экономическому обоснованию проекта еще не принято.

12 октября стал известен ответ Сагинтаева на запрос. По его словам, в целях усиления плотины Мынжилки на Малой Алматинке необходимо проведение дополнительных работ на прилегающей к плотине территории, для чего требуется перевести земли особо охраняемой природной территории в земли запаса площадью 17,7802 га с возможностью беспрепятственного доступа представителей ГУ «Казселезащита». Для перевода указанных земель акиматом Алматы, по словам Сагинтаева, был разработан проект «Технико-экономическое обоснование перевода земель Иле-Алатауского государственного национального природного парка в земли запаса для строительства селезащитных плотин», на которое получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

В свою очередь, по его словам, «министерством сельского хозяйства разработан проект постановления правительства «О переводе земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса», «который в настоящее проходит процедуру согласования с уполномоченными государственными органами».

Незадолго до этого сообщалось о том, что реконструкцию плотины Мынжилки за Т561 млн на Малой Алматинке планируется завершить в 2018 году.