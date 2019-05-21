Правительство ликвидировало одно из предприятий в структуре управделами президента РК

Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Правительство ликвидировало одно из предприятий в структуре управления делами президента (УДП) Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Ликвидировать республиканское государственное предприятие «Караоткел» управления делами президента Республики Казахстан на праве хозяйственного ведения», — говорится в представленном во вторник постановлении кабмина.

Постановление введено в действие.

Предметом и целью деятельности РГП «Караоткел» было обслуживание объектов коммунальной и жилищной инфраструктуры УДП. РГП занималось следующими видами деятельности: обслуживание, реконструкция и ремонт объектов коммунальной и жилищной инфраструктуры УДП; эксплуатация находящегося на балансе предприятия имущества; обслуживание должностных лиц и государственных органов, обеспечение деятельности которых возложено на УДП; обслуживание мероприятий и делегаций; участие в организации и проведении семинаров, конференций, ассамблей, презентаций, выставок и других мероприятий; организация гостиничного обслуживания, пунктов общественного питания, бытового обслуживания и производство товаров, работ и услуг первой необходимости в тех сферах и областях общественного производства, которые не охвачены либо недостаточно охвачены частным сектором; осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области туризма и спорта; оказание транспортных услуг, услуг стоянки автотранспорта.