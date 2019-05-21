Информация о продаже контрольного пакета акций «Халыка» иностранцам – этап в войне за рынок и ресурсы

Алматы. 21 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Информация о продаже контрольного пакета акций АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank) иностранцам – еще один этап в конкурентной войне за банковский рынок и ресурсы, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

«Уверен, что информация о продаже «Халыка» иностранцам – еще один этап в конкурентной войне за банковский рынок и ресурсы. Те, кто готовил такую медиа-атаку, основывались на фактическом сообщении, что «Алмэкс», который владеет большинством акций банка – где-то 75%, сообщал, что планирует продать незначительную долю в банке. Продавать контрольный пакет в крупнейшем банке Центральной Азии в разгар экспансии на один из привлекательных рынков – Узбекистан – мягко говоря, странно. Если не ошибаюсь, «Алмэкс» сообщал, что контрольный пакет оставляет за собой», — прокомментировал Рысмамбетов для МИА КазТАГ распространяемые в интернете сообщения о предполагаемой продаже Halyk Bank.

Поэтому медиа-атака, по словам эксперта, была проведена очень умно – «в самый разгар предвыборной президентской кампании».

«Насколько мне известно, доля Halyk Bank на рынке Казахстана – 34-35% как по активам, так и по портфелю (где-то 30%). То есть, несмотря на рост активов банка, его доля снижается из-за роста других банков», — отметил собеседник агентства.

В последнее время, дополнил спикер, он наблюдает затянувшийся кризис в банковском секторе и, очевидно, что от бизнес стратегии потенциальные конкуренты должны были перейти к медиа-атакам.

«Как это было с SMS-атаками на БЦК («Банк ЦентрКредит» и Kaspi», — напомнил Рысмамбетов.

По его мнению, в этом есть логика – Halyk Bank начал активизироваться в рознице и технологиях.

«Пусть делает это немного пассивно, однако это не может не тревожить другие банки, которые видят рост в розничных клиентах. Может это были и другие конкуренты, которые рассматривают рынок Казахстана, как самый близкий для быстрого роста корпоративных кредитов. Как раз у одного из таких конкурентов сорвалась крупная сделка в Узбекистане», — делится инсайдом эксперт.

Самый недорогой, но этически неприемлемый способ – это как раз медиа-атака, полагает собеседник агентства, «быстрая и анонимная».

«Оставлю на совести и профессионализме «Алмэкса» неподходящий выбор времени сообщения о продаже. На мой взгляд, следовало немного выждать», — рекомендует спикер.

При этом он не исключает, что медиа-удар был нанесен скорее даже не по банку, а по его акционерам – Тимуру и Динаре Кулибаевым перед выборами.

«Но тут тогда были чисто политические мотивы», — предполагает собеседник агентства.

А по существу, подметил спикер, с точки зрения крупного инвестора, рынок Казахстана, большие проекты на территории страны и слабость других банков – идеальные условия для вхождения на рынок.

«Мне кажется, опровержение тут должен давать не «Халык», а «Алмэкс», — резюмирует Рысмамбетов.

Ранее в социальных сетях и чатах была распространена информация о том, что Тимур Кулибаев якобы выставил на продажу свои акции в Halyk Bank, и их может купить китайская компания.

Некоторые СМИ сообщили, что «Алмэкс» 2 мая объявил о желании повысить ликвидность акций банка, в том числе через дополнительную продажу акций на фондовом рынке.