На Т36 млрд вырос общий долг квазигосударственного сектора в 2018 году – Счетный комитет РК

Астана. 21 мая. КазТАГ — Согдияна Идрисова. На Т36 млрд вырос общий долг квазигосударственного сектора в 2018 году, сообщила председатель Счетного комитета (СК) РК по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова.

«Государственный долг и долг квазигосударственного сектора (…) остаются в безопасных пределах. Однако, отмечается ежегодный рост внешнего долга правительства с одновременным увеличением расходов на его обслуживание более чем на 25% к уровню 2017 года. Полагаем, что не совсем хорошо займы привлекаются в сырьевые отрасли, все-таки приоритеты развития отраслей экономики у нас несколько другие. Общий долг квазигосударственного сектора в 2018 году вырос на Т36 млрд, или 0,3%, увеличился долг местных исполнительных органов (МИО)», — сказала Годунова во вторник на презентации отчетов правительства РК и СК по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год в сенате.

По ее словам, стабильная макроэкономическая ситуация способствовала увеличению поступлению в Национальный фонд более чем в 1,5 раза к 2017 году.

«Обеспечен рост его чистых накоплений до Т2,5 трлн, тогда как по итогам 2017 года, как вы помните, были убытки свыше Т940 млрд», — отметила Годунова.