Умеренный рост деловой активности продолжился в реальном секторе экономики РК в I квартале

Алматы. 21 мая. КазТАГ – Умеренный рост деловой активности продолжился в реальном секторе экономики Казахстана в I квартале, сообщает пресс-служба Национального банка.

«В I квартале 2019 года динамика композитного опережающего индикатора (КОИ) свидетельствует о продолжении умеренного роста деловой активности в реальном секторе. На динамику КОИ в I квартале 2019 года позитивное влияние оказали снижение средней процентной ставки по кредитам, полученным в тенге, увеличение средней рентабельности продаж предприятий, увеличение спроса на готовую продукцию предприятий, особенно в строительстве, в сельском хозяйстве и сфере услуг», — говорится в представленном во вторник в конъюнктурном обзоре по результатам опроса предприятий реального сектора экономики в I квартале.

Согласно документу, негативное влияние оказало снижение инвестиционной активности предприятий.

«В результате КОИ незначительно повысился по сравнению с IV кварталом 2018 года и составил 100,3», — сказано в обзоре.

Во II квартале 2019 года респонденты ожидают незначительное замедление экономической активности (КОИ составил 100,2).

«Это связано с ожидаемым замедлением темпов роста спроса на готовую продукцию предприятиями горнодобывающей промышленности», — пояснили в Нацбанке.