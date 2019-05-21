Расследование по обвинению в госизмене начато в отношении Порошенко в Украине

Алматы. 21 мая. КазТАГ – Расследование по обвинению в государственной измене начато в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Униан».

«Государственное бюро расследований получило и зарегистрировало заявление бывшего заместителя главы администрации президента времен Януковича (Виктора, четвертого президента Украины – КазТАГ) Андрея Портнова в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Портнов считает Порошенко причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышению власти и служебных полномочий», — говорится в сообщении во вторник.

Сам Портнов на своей странице в социальной сети Facebook написал, что Порошенко официально потерял неприкосновенность.

Еще одним поводом для заявления в отношении пятого президента Украины стал инцидент в Керченском проливе.

«Действия Порошенко были направлены на умышленное провоцирование России на ответные и заранее прогнозируемые агрессивные действия в напряженной ситуации, что привело к потерям в составе ВМС Украины», — сказано в заявлении Портнова.

Напомним, в ночь на 26 ноября 2018 года федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о задержании трех кораблей военно-морских сил (ВМС) Украины, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В ФСБ РФ заявили, что корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России, не отвечали на требования пограничников, совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, были ранены трое военнослужащих вооруженных сил Украины. Позднее в ФСБ сообщили, что задержанные корабли направлены в порт Керчи.

В тот же день президент Порошенко подписал указ о введении в Украине военного положения до 25 января 2019 года.

Инцидент вызвал широкий международный резонанс, спровоцировав новый виток напряжения не только между Россией и Украиной, но и между Россией и Западом.