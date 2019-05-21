Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Самолет Нур-Султан–Москва по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Сегодня самолет авиакомпании Air Astana рейс KZR873 по маршруту Нур-Султан–Москва (Шереметьево) по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. В 21.57 воздушное судно А321 благополучно совершило посадку», — сообщили в КГА во вторник.

В ведомстве отметили, что на борту находились 125 пассажиров и восемь членов экипажа.