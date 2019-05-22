Алматы. 22 мая. КазТАГ — Экологи нашли виновных в сбросе грязной воды возле «Солдатского пляжа» в Мангистау, сообщает «ИнАктау» со ссылкой на телеканал Мангистау.

«Мы провели проверку, выявили причастных к сбросу. На территории села Атамекен находится ТОО «Юрана». Мы смогли связаться с руководством предприятия. Оно ничем не занимается. Как известно, сейчас они своими силами должны провести очистительные работы. Сейчас идут все необходимые проверочные мероприятия», — сообщил и.о. руководителя департамента экологии по Мангистауской области Руслан Тукенов.

Как выяснили специалисты департамента, на пустом земельном участке ТОО был обнаружен арык объемом 30 тыс. куб. м, в котором годами скапливалась стоячая вода.

По предположению экологов, кто-то из работников предприятия прорыл землю и вода под напором попала в действующий канал, а оттуда в море.

Насколько вода опасна и содержит ли вредные вещества, областной департамент экологии пока сказать не может, так как идет проверка.

Напомним, 11 мая сообщалось, что сброс грязной воды произошел возле «Солдатского пляжа» в Мангистау, после чего экологи взяли пробы на экспертизу.

12 мая сообщалось, что дополнительную проверку проведут после результатов анализа пробы воды возле «Солдатского пляжа» в Мангистау.