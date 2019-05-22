Меры по снижению возможной напряженности на таджикско-афганской границе согласовали главы МИД ОДКБ

Нур-Султан. 22 мая. КазТАГ — Меры по снижению возможной напряженности на таджикско-афганской границе согласовали главы внешнеполитических ведомств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании совета министров иностранных дел (СМИД) в Бишкеке, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов принял участие в заседании СМИД ОДКБ. (…) В рамках подготовки к сессии совета коллективной безопасности ОДКБ советом министров иностранных дел был согласован пакет мер по снижению возможной напряженности в таджикско-афганском приграничье, план коллективных действий стран ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы и регламент информационного взаимодействия Центра кризисного реагирования ОДКБ», — говорится в сообщении в среду.

Также главы внешнеполитических ведомств утвердили перечень совместных заявлений на 2019 год и ежегодный план консультаций экспертов по всем направлениям деятельности организации.

«По итогам заседания министрами иностранных дел принято открытое обращение к главам МИД государств-членов НАТО с предложениями о развитии сотрудничества и укреплении взаимного доверия. В документе содержится ряд практических инициатив, таких как обмен оценками и информацией, создание механизма предупреждения опасной военной деятельности, взаимные приглашения на учения, развитие прямого диалога между руководством и органами двух организаций», — следует из сообщения.

Кроме того, на встрече в Бишкеке министры иностранных дел сделали совместное заявление, приуроченное к 75-летию годовщины освобождения Беларуси в ходе Второй мировой войны.

«Одним из практических результатов встречи в Бишкеке стало подписание решения СМИД ОДКБ о представлении совету коллективной безопасности ОДКБ кандидатуры от Республики Беларусь на пост генерального секретаря ОДКБ», — поясняется в сообщении.

Как уточняется, следующее заседание совета министров иностранных дел ОДКБ состоится в Бишкеке накануне сессии совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной на 28 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что совет министров иностранных дел стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности внес кандидатуру представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря объединения. По словам главы МИД КР Чингиза Айдарбекова, «согласно предложению, Зась должен приступить к исполнению обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года».

Напомним, в 2019 году Кыргызстан председательствует в ШОС и ОДКБ.

Организация договора о коллективной безопасности образована 7 октября 2002 года в Кишиневе. В нее входят Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Основными целями создания ОДКБ являются укрепление мира, международной, региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов организации, приоритет в достижении которых отдается политико-дипломатическим средствам.