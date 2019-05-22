Кандидатура Станислава Зася внесена на пост генсека ОДКБ

Алматы. 22 мая. КазТАГ — Совет министров иностранных дел (СМИД) стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) внес кандидатуру представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря объединения, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Согласно предложению, Зась должен приступить к исполнению обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года», — заявил глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков на заседании СМИД в среду.

До ноября 2018 года пост генсека ОДКБ занимал представитель Армении Юрий Хачатуров, однако он был снят с должности. Временно и.о. назначен Валерий Семериков. По уставу следующим председателем должен стать представитель Беларуси (страны-председатели чередуются в алфавитном порядке), однако одна из стран-членов организации не согласовала кандидатуру главы совета безопасности страны Станислава Зася.

Как сообщается, в Бишкеке началось очередное заседание СМИД ОДКБ под председательством министра иностранных дел Кыргызстана Чингиза Айдарбекова.

«Одним из приоритетных вопросов на встрече будет тема безопасности. Министры обсудят борьбу с трансграничными вызовами и угрозами, в первую очередь, со стороны террористических организаций. (…) Ожидается подписание ряда документов, способствующих дальнейшему развитию сотрудничества в рамках Организации», — следует из информации.

В ОДКБ входят Казахстан, Кыргызстан, Россия, Армения, Беларусь и Таджикистан.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке прошло заседание совета министров иностранных дел (СМИД) стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором приняли участие представители России, Кыргызстана, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана.

Напомним, в 2019 году Кыргызстан председательствует в ШОС и ОДКБ.