Алматы. 22 мая. КазТАГ — В Алматы к 8 годам лишения свободы приговорили экс-бухгалтера Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Галию Жумагулову, сообщает пресс-служба Алмалинского районного суда.

«Приговором суда Алмалинского районного суда Алматы Галия Жумагулова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 4 ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК и осуждена к 8 годам лишения свободы. Суд также лишил ее права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет», — говорится в сообщении Алмалинского районного суда в Facebook в среду.

В суде отметили, что на основании ч. 1 ст. 74 (отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, мужчинам, в одиночку воспитывающим малолетних детей) УК РК назначенное наказание Жумагуловой отсрочено на 5 лет до достижения ее ребенком 14-летия.

«При определении вида и размера наказания подсудимой суд принимал во внимание обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность, – наличие несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики, а также отсутствие обстоятельств отягчающих ответственность и наказание», — следует из сообщения.

Отмечается, что гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен полностью.

«Главный бухгалтер Казахской национальной консерватории Галия Жумагулова из корыстных побуждений с целью хищения имущества консерватории перечисляла деньги с расчетного счета учреждения на карт-счета подставных лиц, не имеющих какого-либо отношения к консерватории. Полученные средства Жумагулова присваивала и тратила на личные нужды. Своими действиями осужденная причинила материальный ущерб государственному учреждению Казахской национальной консерватории им. Курмангазы в особо крупном размере на общую сумму Т127 994 593. Осужденная вину не признала и просила ее оправдать», — проинформировали в суде.

Приговор не вступил в законную силу.