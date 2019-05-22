Ряд дочерних НИИ КазНУ имени аль-Фараби намерены реорганизовать и преобразовать в ТОО

Астана. 22 мая. КазТАГ – Ряд дочерних научно-исследовательских институтов (НИИ) Казахского национального университета (КазНУ) имени аль-Фараби намерены реорганизовать и преобразовать в товарищества с ограниченной ответственностью, сообщается в проекте постановления правительства.

«Реорганизовать дочерние государственные предприятия на праве хозяйственного ведения «НИИ новых химических технологий и материалов», «НИИ математики и механики», «НИИ проблем биологии и биотехнологии», «НИИ проблем экологии», «Центр физико-химических методов исследования и анализа», «НИИ экспериментальной и теоретической физики», «Научно-технологический парк» и «Национальная нанотехнологическая лаборатория открытого типа» РГП на ПХВ «КазНУ имени аль-Фараби» министерства образования и науки РК путем их присоединения к НАО «КазНУ имени аль-Фараби» министерства образования и науки РК. Дать согласие РГП на ПХВ «КазНУ имени аль-Фараби» министерства образования и науки РК создать ТОО, согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в документе.

Также документ предусматривает реорганизацию КазНУ имени аль-Фараби из РГП на ПХВ в НАО (некоммерческое акционерное общество).

«Конкретными целями проекта является поэтапное расширение академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений с учетом опыта Назарбаев Университета, их трансформация в некоммерческие организации в соответствии с международной практикой», — уточнила в пояснительной записке к документу министр образования и науки Куляш Шамшитдинова.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 4 июня.

Напомним, 12 марта МИА КазТАГ уже сообщало о планах правительства реорганизовать КазНУ имени аль-Фараби из РГП на ПХВ в НАО. Тогда отмечалось, что схожим образом реорганизовать путем преобразования из РГП на ПХВ в НАО намерены: Актюбинский государственный региональный университет имени К. Жубанова, Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина, Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова, Жетысуский университет имени И. Жансугурова, Таразский государственный педагогический университет, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева, Кызылординский университет имени Коркыт Ата и Государственный университет имени Шакарима города Семей.