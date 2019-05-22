Астана. 22 мая. КазТАГ – Назван планируемый перечень компаний для закупа работ и услуг для строительства Туркестана, передает корреспондент агентства.

«Определить лиц, у которых будут приобретаться работы и услуги в рамках строительства города Туркестана согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в проекте постановления правительства.

Из приложения следует, что в Туркестане планируют построить парк с аттракционами, Драматический театр, Центр «Ұлы дала елі», музыкальную школу, Дворец бракосочетания и ряд других объектов. Кроме того, намечена реконструкция здания детского дома Казахского-Турецкого университета под визит-центр историко-культурного заповедника «Әзірет Сұлтан». Работы и услуги намерены закупать у таких компаний, как ТОО «Bazis Construction», ТОО «BI Group», ТОО «Bazis Construction» и ряда других.

«Определение лиц, у которых будут приобретаться работы и услуги в рамках строительства города Туркестана, позволит качественно и оперативно завершить строительство социальных объектов, объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры, и так далее в соответствии с поставленными сроками. Целью принятия проекта постановления является застройка города, создание инфраструктуры, а также развитие региона. Срок окончания строительных работ запланирован на 2020 год», — уточнил в пояснительной записке к документу министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр.