Жанболату Мамаю пригрозили тюрьмой за модерирование полит-дискуссий на YouTube

Алматы. 22 мая. КазТАГ – Известному журналисту Жанболату Мамаю пригрозили тюрьмой за модерирование политических дискуссий на YouTube, передает корреспондент агентства.

«С апреля 2019 года вместе с Сергеем Дувановым модерируем дискуссионный клуб «Политон», где с участием известных экспертов, активистов гражданского общества обсуждаем важнейшие вопросы общественно-политической жизни страны. В частности, я веду дискуссии клуба на казахском языке. Сегодня в срочном порядке был вызван в службу пробации по месту жительства», — сообщил Мамай в среду.

Он напомнил, что в сентябре 2017 года я был осужден к трем годам ограничения свободы с запретом заниматься журналистской деятельностью на такой же срок.

«С тех пор состою на учете в службе пробации, прохожу регистрацию, не могу покинуть пределы страны и с 22.00 до 6.00 утра должен находиться по месту жительства. Сегодня меня вызвали в эту службу и официально вынесли предупреждение в связи с тем, что я якобы нарушаю приговор суда и занимаюсь журналистской деятельностью. Все это мотивировано тем, что заседания клуба «Политон» ведутся в прямом эфире, а записи программы выкладываются в YouTube. В связи с этим, был официально предупрежден о недопустимости нарушения запрета заниматься журналистской деятельностью», — рассказал известный журналист.

Он подчеркнул, что однозначно «не согласен с этим решением», о чем, по его словам, он уведомил сотрудников органов исполнения наказания.

«Ведь модерирование заседаний клуба, при этом, не навязывая никому своего мнения, не может являться журналистикой. Но как это бывает, никакие возражения приняты не были, и я был уведомлен, что второе предупреждение повлечет замену ограничения свободы лишением свободы. То есть, арестом и тюрьмой. Если у кого – то раньше были хоть какие-то иллюзии политической «оттепели» и процесса демократизации, то наверняка этот факт доказывает, что это лишь мираж. Об открытости и прозрачности выборного процесса также не стоит говорить, если мне даже запрещается задавать вопросы, не выражая при этом своего мнения, гостям клуба «Политон». Еще раз убеждаюсь: что все нынешние так называемые выборы – это фарс, а марионетки призванные легитимизировать главного кандидата – клоуны, исполняющие свою роль для международного сообщества», — сообщил Мамай.

Резюмируя, журналист уточнил, что вынужден прекратить вести прямые эфиры.

«Что касается «Политона», то я вынужден прекратить вести прямые эфиры, вместо меня их будет вести журналист Инга Иманбай. Смотрите эфиры «Политона», участвуйте в дискуссиях!» — заключил Мамай.

Напомним, главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам» Мамай 7 сентября 2017 года был признан виновным по части 3 статьи 193 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) УК РК. Помимо ограничения свободы Мамаю запретили в течение трех лет заниматься журналистской деятельностью. Сам журналист вину не признал, заявив о том, что причина уголовного преследования заключается в попытке закрыть газету.