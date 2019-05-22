Жанболату Мамаю пригрозили тюрьмой за модерирование полит-дискуссий на YouTube

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Алматы. 22 мая. КазТАГ – Известному журналисту Жанболату Мамаю пригрозили тюрьмой за модерирование политических дискуссий на YouTube, передает корреспондент агентства.

«С апреля 2019 года вместе с Сергеем Дувановым модерируем дискуссионный клуб «Политон», где с участием известных экспертов, активистов гражданского общества обсуждаем важнейшие вопросы общественно-политической жизни страны. В частности, я веду дискуссии клуба на казахском языке. Сегодня в срочном порядке был вызван в службу пробации по месту жительства», — сообщил Мамай в среду.

Он напомнил, что в сентябре 2017 года я был осужден к трем годам ограничения свободы с запретом заниматься журналистской деятельностью на такой же срок.

«С тех пор состою на учете в службе пробации, прохожу регистрацию, не могу покинуть пределы страны и с 22.00 до 6.00 утра должен находиться по месту жительства. Сегодня меня вызвали в эту службу и официально вынесли предупреждение в связи с тем, что я якобы нарушаю приговор суда и занимаюсь журналистской деятельностью. Все это мотивировано тем, что заседания клуба «Политон» ведутся в прямом эфире, а записи программы выкладываются в YouTube. В связи с этим, был официально предупрежден о недопустимости нарушения запрета заниматься журналистской деятельностью», — рассказал известный журналист.

Он подчеркнул, что однозначно «не согласен с этим решением», о чем, по его словам, он уведомил сотрудников органов исполнения наказания.

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«Ведь модерирование заседаний клуба, при этом, не навязывая никому своего мнения, не может являться журналистикой. Но как это бывает, никакие возражения приняты не были, и я был уведомлен, что второе предупреждение повлечет замену ограничения свободы лишением свободы. То есть, арестом и тюрьмой. Если у кого – то раньше были хоть какие-то иллюзии политической «оттепели» и процесса демократизации, то наверняка этот факт доказывает, что это лишь мираж. Об открытости и прозрачности выборного процесса также не стоит говорить, если мне даже запрещается задавать вопросы, не выражая при этом своего мнения, гостям клуба «Политон». Еще раз убеждаюсь: что все нынешние так называемые выборы – это фарс, а марионетки призванные легитимизировать главного кандидата – клоуны, исполняющие свою роль для международного сообщества», — сообщил Мамай.

Резюмируя, журналист уточнил, что вынужден прекратить вести прямые эфиры.

«Что касается «Политона», то я вынужден прекратить вести прямые эфиры, вместо меня их будет вести журналист Инга Иманбай. Смотрите эфиры «Политона», участвуйте в дискуссиях!» — заключил Мамай.

Напомним, главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам» Мамай 7 сентября 2017 года был признан виновным по части 3 статьи 193 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) УК РК. Помимо ограничения свободы Мамаю запретили в течение трех лет заниматься журналистской деятельностью. Сам журналист вину не признал, заявив о том, что причина уголовного преследования заключается в попытке закрыть газету.

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