Соглашение о сотрудничестве в области СМИ намерен подписать Казахстан со странами ШОС

Астана. 22 мая. КазТАГ – Соглашение о сотрудничестве в области средств массовой информации (СМИ) намерен подписать Казахстан со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщается в проекте постановления правительства.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области средств массовой информации», — говорится в документе.

Ожидается, что соглашение подпишут Казахстан, Индия, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

«Стороны, действуя в соответствии с законодательством своих государств и международными договорами, участниками которых являются их государства, способствуют созданию благоприятных условий для широкого и взаимного распространения информации средствами массовой информации, в целях дальнейшего углубления знаний о жизни народов своих государств», — сказано в проекте соглашения.

В документе указано, что стороны поддерживают и поощряют взаимовыгодное сотрудничество между редакциями СМИ своих государств, а также между соответствующими министерствами, ведомствами и организациями, работающими в области СМИ.

«Стороны содействуют равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству между профессиональными объединениями журналистов государств сторон с целью изучения имеющегося профессионального опыта, а также проведению встреч, семинаров и конференций в области средств массовой информации», — говорится в документе.

Также оговорены следующие условия: каждая сторона на взаимной основе оказывает содействие в трансляции теле- и радиопрограмм и передач, распространяемых на законных основаниях на территории государства другой стороны, передаче редакциями на законных основаниях материалов и сообщений, если распространение их соответствует требованиям законодательства государств сторон; каждая из сторон на основе взаимности оказывает содействие аккредитованным представителям СМИ государства другой стороны в создании условий, необходимых для выполнения ими своих профессиональных обязанностей, включая установление деловых контактов и подготовку информационных материалов, телевизионных репортажей и тому подобное; каждая из сторон на основе взаимности оказывает содействие деятельности корреспондентских пунктов редакций СМИ государства другой стороны, функционирующих на ее территории.

Проект постановления правительства об одобрении проекта соглашения ШОС вынесен на публичное обсуждение до 3 июня.