Чуйская долина – горячий резерв экономики Казахстана

Переработка индийской конопли в бумагу, стройматериалы, веревки и ткани уже на первом этапе даст 1000 прямых рабочих мест и 3000 на втором

Изучая предвыборную платформу кандидата в президенты Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева всерьез принял слова «Буду собирать наказы по всей стране и готов включить конструктивные предложения в программу своей работы». Суть предложения состоит в использовании дикорастущей конопли Чуйской долины в качестве сырья для производства промышленных и продовольственных товаров. С целью избавления инвесторов от излишней головной боли саму индийскую коноплю необходимо законодательно декриминализировать. Нидерланды, например, по шкале прогресса от Казахстана не отстают, поэтому их опыт введения канабиса в правовое поле можно использовать в качестве ориентира.

Казахстанская часть Чуйской долины составляет более 200 тыс. га, из которых порядка 140 тысяч заняты дикорастущей индийской коноплей. В октябре 2002 года в Алматы состоялась пресс-конференция, на которой было презентовано СП «Переработка конопли в Казахстане». Авторы и реализаторы проекта ­– совместная казахстанско-немецкая компания FESA Textille, где 75% приходилось на долю казахстанских инвесторов. Свое участие заявили берлинская компания TreuHant AG, Европейский банк реконструкции и развития. Бизнес-проект оценивался в $80 млн, а первоначальные вложения должны были окупиться в течение пяти лет, то есть к 2007 году.

То ли проект изначально был воровской, то ли хорошая идея получилась загубленной идиотским исполнением, то ли наркотическо-полицейская мафия постаралась, но про промышленную переработку чуйской конопли больше ни слуху ни духу. Ситуация явно нездоровая, поскольку все исходные составляющие для организации конопляного производства в Казахстане есть. Имеются и соответствующие ниши как внутри Казахстана, так и на международном рынке. Например, Великобритания, Австралия, Чили, Кения отказались от использования пластиковых пакетов, следовательно, им будут нужны бумажные изделия для упаковки. Технологии переработки канабиса в бумагу давно есть и они достаточно производительные. Конопляное сырье элементарно на 400% продуктивнее древесины при производстве бумаги. Учитывая дефицит лесов в Казахстане, использовать щедрый природный дар вполне естественно.

Возвращаясь к презентации совместного предприятия «Переработка конопли в Казахстане», необходимо напомнить, что представленные там выкладки были совсем не фантастические. Начинать предполагалось с 5 тыс. га и 1000 сотрудников. Урожайность с пилотного участка оценивалась специалистами в районе 40 тонн с гектара. С площади дикорастущей конопли в 5 тыс. га предполагается получить 5-10 тыс. тонн волокна, 10-20 тыс. тонн легкой древесины и около 1 тыс. тонн масла. Конопляное масло – это продукт питания, почти до середины XIX в. оно играло в рационе восточных славян ту же роль, какую сейчас играет подсолнечное, а жареные семена употреблялись вместо семечек. Из конопляных семечек современные технологии позволяют изготавливать корм для рыб, птиц, а также комбикорма для кормления кур. В мире уже устоялась линейка косметики (мыло, шампунь, гели), в основе которых лежит конопляное масло.

На второй фазе проекта, когда в переработку планировалось включить 20 тыс. га, число прямых рабочих мест предполагалось довести до 3000. При этом нужно помнить об эффекте мультипликатора. Хочется акцентировать внимание на том, что речь идет о Жамбылской области – самой депрессивной в стране, где уровень реальной безработицы в сельской местности (маскируемой под самозанятость) превышает 54% трудоспособного населения.

Индийская конопля – это далеко не только гашиш и анаша. Из нее получаются отличные канаты, мешки, ткань для костюмов, бумага, спортивная и домашняя обувь, изолирующие материалы, армирующее техническое волокно, конопляное масло, краски. Отдельно стоит остановиться на лекарствах из конопли. Из экстрактов этого растения производят лекарственные препараты против глаукомы, фантомных болей, успокаивающие настойки. Отсутствие всевозможной химии и ГМО при продуманной маркетинговой кампании позволит заручиться лояльностью со стороны ориентированных на натуральный продукт потребителей. Здесь важно хотя бы с чего-то начать, а дальше производственно-технологический цикл и рыночный спрос подскажут наиболее выгодные и оптимальные направления дальнейшей деятельности, которая по своему фундаменту многоотраслевая.

Чуйской долине и произрастающему в ней канабису требуется правильный инвестиционный климат, а он невозможен без декриминализации индийской конопли и находящихся в ней каннабиноидов. В проекте от 2002 года предполагалось, что «содержащая наркотическое вещество конопля будет собираться под строгим контролем, и части растения, содержащие наркотики, будут сразу же уничтожены». Фактически в производственный процесс вовлекалась полиция, а это само по себе неимоверно усложняет любые технологические регламенты. Фактор декриминализации резко повышает инвестиционную привлекательность промышленной переработки канабиса в Казахстане. Одновременно с этим пропадает необходимость вместо дикорастущей конопли высаживать промышленную. Если инвестор увидит в таком подходе экономическую целесообразность – пожалуйста, но это не должно быть государственным императивом.

Промышленная переработка конопли в Чуйской долине соответствует целому комплексу заявленных в программе президента Токаева целей. Здесь и уход от сырьевого экспорта, и создание новых рабочих мест, и зажиточный аул, и экология, и успешное предпринимательство, и опора на прогресс. Декриминализация индийской конопли позволит сократить поле правонарушений и коррупции. Ни для кого не секрет, что многие заключенные в местах лишения свободы являются жертвами типовых «подстав» со стороны недобросовестных сотрудников правоохранительных органов с использованием гашиша.

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