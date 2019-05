Зеленский таким образом стремится извлечь выгоду из того обстоятельства, что он пока остается очень популярным, а его партия, согласно данным последних опросов, намного опережает своих конкурентов

Газета New York Times опубликовала переданную из Киева аналитическую статью Юлии Мендель и Ивана Нечепуренко под названием «Ukraine’s New President Dissolves Parliament and Calls a Snap Election» — «Новый президент Украины распускает парламент и назначает досрочные выборы».

В ней говорится так: «Новый президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, спустя несколько минут после своего вступления в должность, объявил о решении провести досрочные парламентские выборы, которые, как он надеется, укрепят его власть и помогут ему выполнить свои предвыборные обещания — положить конец повальной коррупции и добиться прекращения затяжного сепаратистского конфликта.

Господин Зеленский, политический неофит, который приобрел большую популярность в качестве телевизионного комика, в своей инаугурационной речи сказал о том, что его первоочередной задачей является достижение соглашения о прекращении огня в войне с российскими «марионетками» на востоке страны, в войне, которая унесла 13 тысяч жизней.

Очередные парламентские выборы должны были состояться в октябре, но господин Зеленский распустил нынешний парламент и перенес их на июль, стремясь извлечь выгоду из того обстоятельства, что он пока остается очень популярным, а его партия, согласно данным последних опросов, намного опережает своих конкурентов.

В ходе президентской избирательной кампании он сумел обратить себе на пользу провалы политики действующего президента Петра Порошенко, богатого предпринимателя-магната, в плане обеспечения экономического роста, обуздания коррупции и прекращения войны.

Владимира Зеленский. (Фото: Николай Лазаренко)

В понедельник 41-летний Зеленский, отнюдь не в пример своему предшественнику, прибыл в здание парламента на инаугурацию пешком, обмениваясь рукопожатиями и соглашаясь на совместные selfies с людьми. В своей инаугурационной речи он, легко переходя с украинского языка на русский и обратно, сказал о том, что новое руководство сделает все для того, чтобы завоевать сердца русскоязычного населения на охваченном войной востоке страны.

«Правительство не сделало ничего, чтобы они почувствовали себя украинцами, — заявил в ходе своего выступления в Верховной Раде господин Зеленский, самый молодой постсоветский государственный руководитель. — Я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, рейтинги. Если будет нужно, я без сомнений готов потерять свой пост, только чтобы наступил мир».

По его требованию ушли со своих постов министр обороны и глава службы безопасности страны — союзники господина Порошенко. Премьер-министр Владимир Гройсман также заявил, что уйдет в отставку.

Господин Зеленский заявил, что готов к диалогу, чтобы положить конец войне, и призвал Россию освободить украинских заключенных и вернуть территории, которые Украина потеряла. Россия захватила Крым в 2014 году, и с тех пор поддерживаемые Москвой сепаратисты установили контроль над частью страны, граничащей с Россией.

Кремль, похоже, не впечатлен. Президент России Владимир Путин поздравит господина Зеленского только «с первыми успехами» в урегулировании сепаратистского конфликта и нормализации связей с Россией, сказал его представитель.

«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может, — сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. — Крым — это регион России».

Господин Песков вместе с тем назвал сепаратистский конфликт (на юго-востоке) Украины «внутренней проблемой» и заявил, что никаких встреч между двумя президентами на повестке дня не стоит.

Хотя господин Зеленский прославился как комик, который высмеивал президентов и выступал перед ними, в своей инаугурационной речи он признался в уяснении того, что теперь у него другая работа.

«На протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы смеялись, — сказал он. – Теперь же я сделаю все, чтобы украинцы, по крайней мере, больше не плакали».

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.