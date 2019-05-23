Нур-Султан. 23 мая. КазТАГ – Долговые ценные бумаги на Т4 млрд акимата Нур-Султана выставят в конце мая на торги, сообщает Казахстанская фондовая биржа (KASE).

«Тип бумаги: долговые ценные бумаги местного исполнительного органа города Нур-Султан. (…) Дата торгов: 30 мая 2019 года. Объявленный объем размещения, тенге: 4 млрд», — говорится в представленном в четверг документе.

Отмечается, что номинальная стоимость одной долговой ценной бумаги составляет Т1 тыс. Общий зарегистрированный объем выпуска составляет Т10 млрд, размещенный объем – Т5 148 907 000.