Утверждено соглашение по прокладке «оптоволокна» между Казахстаном и Азербайджаном по дну Каспия

Нур-Султан. 23 мая. КазТАГ – Утверждено соглашение по прокладке «оптоволокна» между Казахстаном и Азербайджаном по дну Каспийского моря, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемое соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики об организации содействия в совместном строительстве, владении и пользовании волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Казахстан–Азербайджан операторами связи Республики Казахстан и Азербайджанской Республики, совершенное в Астане 19 марта 2019 года», — говорится в представленном в четверг постановлении правительства РК.

Согласно соглашению, правительства Казахстан и Азербайджана будут оказывать содействие (в том числе в предоставлении необходимых разрешений) в реализации указанными в приложении к соглашению операторами связи проекта «Строительство, владение и пользование волоконно-оптическими линиями связи по дну Каспийского моря по маршруту Казахстан–Азербайджан».

«Для реализации проекта указанные в приложении к настоящему соглашению операторы связи создают совместное предприятие на условиях, определенных ими в отдельном соглашении», — сказано в документе.

Отмечается, что стороны примут необходимые меры по защите конфиденциальной информации, обмен которой будет осуществляться в рамках соглашения, а также недопущению раскрытия и распространения этих сведений третьим лицам без письменного разрешения стороны, представившей конфиденциальную информацию. Содержание и расходы, связанные с проектом, осуществляются за счет средств операторов связи, указанных в приложении к соглашению.

«Операторы связи Республики Казахстан: АО «Transtelecom» и АО «KazTransCom». Оператор связи Азербайджанской Республики: Общество с ограниченной ответственностью «AzerTelecom». При этом, неснижаемая доля Республики Казахстан в данном проекте 50%, неснижаемая доля Азербайджанской Республики 50%», — говорится в приложении к соглашению.

Напомним, МИА КазТАГ еще 14 марта сообщало о том, что в прокладке «оптоволокна» по дну Каспия могут принять участие три компании Казахстана и Азербайджана. При этом агентство отмечало, что проект задумывается как часть работ по созданию оптоволоконной магистрали, соединяющей Китай и Юго-Восточную Азию с Европой через Каспийское море. Ожидается, что маршрут «оптоволокна» будет пролегать через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и Германию.