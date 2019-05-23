Алматы. 23 мая. КазТАГ – Финансовую академию в Нур-Султане в июне выставят на продажу за Т4,2 млрд, сообщает пресс-служба министерства финансов.

«Наименование организации: АО «Финансовая академия». Местонахождение организации: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица И. Есенберлина, дом 25 (улица Валиханова, дом 11). (…) Размер реализуемого государственного пакета акций, в % от уставного капитала и количество акций: 100%, 2 280 387 штук простых акций. Стартовая цена: Т4 202 775 000», — сообщили в минюсте в четверг.

Отмечается, что возможна оплата в рассрочку сроком на три года.

«При этом первоначальный взнос в размере не менее 15 % от цены продажи должен быть внесен в течение 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. Оставшаяся сумма вносится ежеквартально равными долями с начислением процентов исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан. Гарантийный взнос: Т75 750 000. Условие тендера: сохранение профиля деятельности в течение пяти лет», — говорится в сообщении.

Также названы дополнительные требования к участникам: согласие на выплату дивидендов не менее 50 % от чистой прибыли в пользу продавца по итогам 2019 года (после утверждения годовой финансовой отчетности) пропорционально периоду до даты перехода права собственности государственного пакета акций АО «Финансовая академия» к покупателю.

Как уточнили в минюсте, тендер состоится 7 июня.

Финансовая академия занимается оказанием образовательных услуг в сфере среднего, послесреднего, высшего и послевузовского профессионального образования, и дополнительного образования; повышением квалификации специалистов органов финансовой системы и профессиональной сертификацией бухгалтеров.