Казахстанцев оштрафовали за проведенные в соцсетях опросы по предстоящим выборам – генпрокуратура

Астана. 23 мая. КазТАГ — Казахстанцев оштрафовали за проведенные в социальных сетях опросы по предстоящим выборам, сообщает пресс-служба генпрокуратуры РК.

«Генпрокуратура РК держит на особом контроле соблюдение законности в ходе внеочередных выборов президента страны, в том числе условий проведения опросов общественного мнения, предусмотренных Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан». В настоящее время зафиксированы нарушения требований данного закона в сети интернет. В частности, отмечен факт проведения опроса без обязательного уведомления Центральной избирательной комиссии собственником интернет-ресурса Nur.kz. Наряду с этим наблюдается проведение подобных опросов в соцсетях. По данным фактам нарушители привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении в четверг.

Так, как уточнили в ведомстве, 17 мая текущего года за опрос общественного мнения по выборам в социальной сети «ВКонтакте» (ч. 3 ст. 120 Кодекса об административных правонарушениях) подвергнут к штрафу в размере 15 МРП (Т37 875) житель Алматы.

«За аналогичное правонарушение, совершенное в социальной сети Facebook, к административной ответственности привлечен житель Алматинской области», — следует из сообщения.

Как отмечается, «в этой связи генпрокуратура напоминает гражданам о необходимости соблюдения законности в ходе избирательного процесса и установленной ст. 120 КоАП РК ответственности за нарушение условий проведения опросов общественного мнения».

«При этом гражданам рекомендуется быть внимательными и не допускать использования личных аккаунтов в социальных сетях третьими лицами в противоправных целях», — резюмировали в генпрокуратуре.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До следующих президентских выборов страной временно руководит экс-спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

9 апреля Токаев выступил с телеобращением к народу, в котором объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных президентских выборов. Выдвижение кандидатов завершилось 28 апреля, а их регистрация – 6 мая. 11 мая в стране стартовала агитационная кампания.

За главный пост в Казахстане будут бороться семь человек, в том числе Токаев.