Западные наблюдатели ломают голову над тем, что же им с Владимиром Зеленским делать

Новый президент хочет трансформировать украинскую политику и держаться подальше от американской политики

Издание Omaha World-Herald со ссылкой на газету Washington Post опубликовало статью под названием «New president wants to transform Ukraine’s politics and stay out of America’s» — «Новый президент хочет трансформировать украинскую политику и держаться подальше от американской политики».

В ней говорится так: «С тех пор, как украинский телевизионный комик Владимир Зеленский на президентских выборах, проводившихся в прошлом месяце, одержал убедительную победу над авторитетными политиками страны, западные наблюдатели ломают голову над тем, что же им с ним делать. Окажется ли он и в самом деле таким антикоррупционным рыцарем, которого он изображал в своей телевизионной программе, или же он является заложником предположительно коррумпированного олигарха, чья телевизионная сеть транслировала это самое комедийное шоу? Будет ли он продолжать прозападную внешнюю политику Украины и противостоять российскому президенту Владимиру Путину, или он позволит Москве манипулировать им? Не на все вопросы имеются ответы, но инаугурационная речь, с которой Зеленский в понедельник выступал, вселяет кое-какую надежду на позитивные перемены.

Зеленский призвал Верховную раду принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовном преследовании чиновников за незаконное обогащение. Он объявил, что досрочно распускает парламент и назначает новые выборы. Речь идет о таком шаге, который позволит ему извлечь пользу из собственной популярности — он набрал 73 процента голосов на президентских выборах – и постараться сделать так, чтобы большинство мест в законодательном органе досталось выступающим в поддержку реформ политическим силам.

И он сказал, что он, хотя его первейшей задачей является прекращение войны Украины с поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями в двух восточных областях, не откажется от территорий, остающихся отторгнутыми от Украины. В том числе – от Крыма, который Путин объявил частью России.

Зеленский в скором же времени может оказаться втянутым в судебные разбирательства со своими оппонентами в парламенте, которые оспаривают правомочность объявления им досрочных выборов. Путин отметил победу Зеленского подписанием указа об упрощенной выдаче паспортов жителям Восточной Украины.

Все же складывается впечатление, что новый украинский лидер настроен пойти на осуществление крайне необходимых перемен. Его предшественник Петр Порошенко, будучи сам олигархом, стойко сопротивлялся попыткам Путина расчленить страну, но в то же время он заблокировал проведение важных реформ в судебной системе и других государственных структурах.

Критическим испытанием для нового президента окажется то, как же он станет вести себя с олигархом Игорем Коломойским, своим партнером по реализации проекта его телевизионного шоу, который покинул страну после того, как правительство Порошенко обвинило его в разграблении банка. Западные наблюдатели были встревожены ввиду того, что Коломойский неожиданным образом вернулся в страну на прошлой неделе; если Зеленский введет союзников магната в состав своей администрации или отменит юридические меры, принятые против него, новая администрация тут же может оказаться дискредитирована.

Тем временем Зеленский предпринял разумный шаг, призвав парламент утвердить отставку генерального прокурора Юрия Луценко. Тот согласился расследовать ничем не подкрепленные подозрения против кандидата от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера — поддавшись, как представляется, давлению Рудольфа Джулиани, личного адвоката Дональда Трампа, — и тем самым вмешался в американские президентские выборы 2020 года.

Хотя Зеленский не может похвастаться наличием у него большого политического опыта, ему явно хватает здравого смысла противостоять попыткам втянуть новую киевскую администрацию в американские внутриполитические разборки».

***

