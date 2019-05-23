Цены на нефть могут вырасти из-за включения Персидского залива в число опасных зон для нефтетанкеров

Новости 95 0

Алматы. 23 мая. КазТАГ — Цены на нефть могут вырасти, поскольку Персидский залив становится «зоной опасности» для танкеров, сообщает OilPrice.com.

«Усиление напряженности на Ближнем Востоке и риски для безопасности на ключевых водных маршрутах вокруг Аравийского полуострова побудили наиболее влиятельные организации морских страховщиков расширить список районов с высоким уровнем риска в Персидском заливе и вокруг него. Более высокий предполагаемый риск отгрузки нефти может привести к более высоким затратам на страхование для десятков миллионов баррелей нефти в день, которые проходят по основным нефтеторговым маршрутам в регионе, и может повлиять на установление более высоких цен на сырую нефть», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что после инцидентов, произошедших на прошлой неделе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), и нападения беспилотников на ключевой нефтепровод в Саудовской Аравии, Объединенный военный комитет Ассоциации рынков Ллойда добавил Оман, ОАЭ, Персидский залив и прилегающие воды, включая Оманский залив к западу от 58 градусов восточной долготы, в свой список зон предполагаемого повышенного риска.

Как сообщается, нынешний расширенный список зон повышенного риска является самым большим со времен войны в Ираке в 2005 году.

На Ближнем Востоке в список входят Иран, Ирак, включая все иракские морские нефтяные терминалы, Израиль, Ливан, Оман, Персидский залив и прилегающие воды, включая Оманский залив, побережье Саудовской Аравии со стороны Персидского залива и Красного моря, Сирию, ОАЭ и Йемен.

Экологи уже сделали свой выбор Экологи уже сделали свой выбор
2918

По информации издания, каждый страховщик будет самостоятельно определять стоимость страховки, исходя из степени риска.

Похожие материалы:

  1. Саудовская Аравия закрыла свой главный нефтепровод из-за нападения йеменских беспилотников
  2. Цены на нефть незначительно повысились на ведущих мировых биржах
  3. Казахстанская экономика за год может вырасти на 4% и более, но многое зависит от внешних факторов
  4. Нефть и газ обнаружены в пакистанской провинции Синд
  5. Нефть продолжает дорожать на ведущих мировых биржах

Новости партнеров

Загрузка...