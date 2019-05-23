В Казахстане пройдет форум писателей стран Азии

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Астана. 23 мая. КазТАГ — В Казахстане пройдет форум писателей стран Азии, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Союза писателей Казахстана Улыкбека Есдаулета. (…) Президенту была представлена информация о текущей деятельности и планах работы Союза писателей. Улыкбек Есдаулет также рассказал о подготовке к форуму писателей стран Азии, который состоится в этом году в Казахстане», — говорится в сообщении Акорды в четверг.

Также сообщается, что в ходе беседы обсуждались актуальные тенденции в современной отечественной литературе.

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