МЦПС «Хоргос» передан в коммунальную собственность Алматинской области

Алматы. 23 мая. КазТАГ – АО «Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» передано в коммунальную собственность Алматинской области, сообщает пресс-служба центра.

«В настоящее время в АО «МЦПС «Хоргос» произошли значительные изменения. Оно перешло из государственной в коммунальную собственность Алматинской области. Постановлением правительства РК от 19 марта 2019 года №121 государственный пакет акций АО «МЦПС «Хоргос» в размере 100% с баланса государственного учреждения «Комитет государственного имущества и приватизации министерства финансов РК» передан на баланс государственного учреждения «Управление финансов Алматинской области», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В пресс-службе добавили, что одновременно этим же решением АО «МЦПС «Хоргос» исключено из перечня крупных организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке в соответствии с постановлением правительства РК от 30 декабря 2015 года №1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы».

Напомним, 14 марта сообщалось, что МЦПС находится на стадии предпродажной подготовки. Согласно госреестру, центр власти Казахстана планировали тогда выставить «Хоргос» на приватизацию в августе 2019 года.