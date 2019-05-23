Алматы. 23 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Подготовка квалифицированных специалистов для Казахстана может оказаться подготовкой специалистов для других стран, считает украинский политический эксперт Владимир Воля.

«Экономически менее развитые государства проигрывают зарплатную конкуренцию экономически более развитым государствам. Если в родной стране квалифицированным кадрам не будут доступны удовлетворяющие их условия труда и уровень доходов, то они будут уезжать на работу в другие страны. И в таком случае, подготовка специалистов для страны окажется подготовкой специалистов для других стран, в первую очередь – соседних. Это главный вызов кадровой политики, на который придется реагировать руководству Казахстана», — прокомментировал Воля для КазТАГ сообщение о том, что 17 мая на совещании по вопросам занятости и труда президент РК Касым-Жомарт Токаев сформулировал семь основных задач, которые стоят перед правительством.

Все эти задачи, продолжил эксперт, звучат красиво, амбициозно и, несомненно, правильно с точки зрения государственной политики.

«Вместе с тем сложно прогнозировать, насколько масштабно и полно они будут реализованы», — отметил собеседник агентства.

Во-первых, конкретизировал спикер, как показывает опыт постсоветских государств государство может осуществлять подготовку специалистов в любом количестве, но это не гарантирует, что подготовленные кадры будут работать по специальности.

«Даже если молодых специалистов обязать работать несколько лет по специальности после окончании учебы, то это не гарантирует, что они продолжат работать по окончании обязательного срока «отработки», — констатировал Воля.

Кроме того, дополнил эксперт, реальный рынок труда регулируется посредством уровня зарплат, который негосударственный сектор может предложить наемным работникам.

«При этом предприятия, занятые в сфере производства, стремятся подбирать уже опытных специалистов, а не заниматься завершением подготовки молодых специалистов», — уточнил собеседник агентства.

С другой стороны, отметил спикер, большинство работников предпочитает варианты трудоустройства, при которых условия труда являются не сложными, но платят больше.

«Поэтому не стоит ожидать, что ситуация с предложением квалифицированных специалистов рабочих профессий улучшится. Да и развитие так называемой «цифровой экономики» будет нивелировать часть усилий по решению проблемы дефицита квалифицированных кадров для производства в промышленности и сфере услуг», — заметил Воля.

Во-вторых, подчеркнул эксперт, Казахстан включен в глобальную рыночную экономику, что приводит к миграции наиболее квалифицированных кадров в другие государства.

«США, Европа, Россия, Китай, Южная Корея и другие государства осуществляют целенаправленную политику на привлечение иностранных квалифицированных работников. Мировая конкуренция за квалифицированные трудовые ресурсы усиливается. Например, в Германии и Китае в 2018-2019 годах власти приняли значительные меры, чтобы упростить приезд и трудоустройство иностранных специалистов. А некоторые государства, такие как Чехия и Эстония увеличивают квоты на трудоустройство иностранных квалифицированных работников», — заключил Воля.

Отметим, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сформулировал семь основных задач, которые стоят перед правительством: первая – подготовка кадров в соответствии с потребностями рынка труда, вторая – создание качественных рабочих мест, третья – обеспечение новых форм занятости, четвертая – трудоустройство молодежи, пятая – обеспечение инклюзивности политики занятости, шестая – повышение трудовой мобильности и седьмая – укрепление гендерного равноправия.