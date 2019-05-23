«Евразийская интеграция – попытка неоколониалистской экспансии» 23.05.2019 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 217 0 Российский политик Максим Шевченко о борьбе за доминирование на постсоветском пространстве Похожие материалы: Токаев поздравил глав государств СНГ, Грузии и Украины с Днем Победы Токаев прибыл с рабочей поездкой в ЗКО Предстоящие выборы пройдут в соответствии с законодательством, прозрачно, честно и справедливо – Токаев Казахстанские воины и труженики тыла внесли огромный вклад в разгром фашизма – Токаев Зачем внешним силам демократия в Казахстане?