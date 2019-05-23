О продаже китайцам выведенных из госрезерва 300 га земли в ВКО речь не идет

Алматы. 23 мая. КазТАГ – По словам чиновников, о продаже китайцам выведенных из госрезерва 300 га земли в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области речь не идет, сообщает Инфоцентр ВКО.

«В данный момент на территории района выведено из госрезерва 300 га земли. На этих двух участках запланировано строительство птицефабрики. Принять участие в масштабной стройке могут, как казахстанские, так и зарубежные инвесторы. Земля будет находиться в долгосрочной аренде, о продаже речи не идет», — заявила в четверг руководитель управления земельных отношений ВКО Виктория Барсукова.

Отмечается, что в Урджарском районе есть еще 40 тыс. га, которые «по-прежнему остаются на балансе государства».

«Эти площади предназначены для создания собственной кормовой базы для будущей птицефабрики. Здесь будут выращивать зерновые культуры, которыми будут кормить несушек. По закону эти территории находятся в госсобственности, и никто не имеет права продавать или передавать их иностранцам. Земли могут быть предоставлены только гражданам Казахстана и юридическим лицам без иностранного участия», — добавила глава управления земельных отношений.

Комментируя появившуюся в социальных сетях информацию о продаже 40 тыс. га земли в Урджарском районе, она заявила, что эти заявления являются недостоверными и не соответствующими действительности.

«Никакой продажи местных угодий в китайские руки в Урджарском районе Восточного Казахстана не было и нет», — заверила Барсукова.