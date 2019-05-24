Предчувствие кризиса, беспощадного и ужасного

Главный вопрос: откуда ждать кризис?

Призрак грядущего кризиса гуляет в аналитических отчетах и прогнозах. Никто точно не знает, состоится ли апокалипсис, но есть тревожное предчувствие – эксперты находят признаки и предпосылки для возникновения экономических дисбалансов.

Нас накроет японское цунами?

«На мировых рынках периодически возникают слухи, что новый мировой кризис начнется с краха японской иены и экономики Японии. Но до сих пор, по крайней мере, с момента возвращения к власти в 2012 году премьер-министра Синдзо Абэ, японская экономика и курс иены, в частности, достаточно неплохо держатся на плаву, хотя темпы роста реального сектора явно потеряны», — говорит заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.

Как известно, месяц назад Банк Японии объявил о сохранении процентной ставки в отрицательной зоне на отметке в -0,1%. Это было вполне ожидаемым решением. Однако эксперты удивились тому, что в сопроводительном заявлении было отмечено, что регулятор намерен поддерживать отрицательные процентные ставки как минимум до весны 2020 года. И, кстати, Банк Японии спрогнозировал сохранение инфляции потребительских цен в Японии на уровне ниже целевой отметки в 2% даже до 2022 года.

«Япония и ее финансовый регулятор следуют своим особым путем, отличным от остального мира», — подчеркивает Наталья Мильчакова. По ее мнению, этим и объясняются слухи о вероятном японском начале кризиса.

Американцы предпочитают думать о хорошем

Впрочем, есть основания полагать, что США накопили слишком большие риски и что именно они могут стать источником, как и в 2007 году, нового глобального кризиса.

На недавней конференции по финансовым рынкам в штате Флорида, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл рассказал об основных рисках, которые ФРС видит в экономике США.

Главная опасность, которая может спровоцировать новый экономический кризис – закредитованность американских компаний: слишком много они набрали кредитов. Однако глава ФРС полагает, что кризиса все-таки удастся избежать. Он называет его маловероятным.

«По мнению главы ФРС, повторения нового кризиса, несмотря на то, что корпоративный долг в США к концу 2018 года достиг исторического максимума, удастся избежать: доходы и прибыли американского бизнеса остаются высокими, бизнес в состоянии обслуживать долги за счет собственных средств, так как доля совокупного долга в совокупных активах предприятий США не превышает 35%», — говорит аналитик «Альпари».

Более того, проведение аналогий текущей ситуации с 2008 годом, когда высокая закредитованность бизнеса привела к банкротству ряда крупных предприятий, Джером Пауэлл считает неуместным. Он отметил, что высокий госдолг США в прошлом до сих пор не приводил к надуванию кредитного пузыря, и нет оснований полагать, что это произойдет сейчас.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл

«О планах Федрезерва что-либо делать в текущем году с процентной ставкой Джером Пауэлл в данном выступлении ничего не сказал. Однако из выступления можно было понять, что ситуацию в экономике, по крайней мере, в корпоративном секторе, Пауэлл считает в целом стабильной, а угрозы возникновения долгового пузыря он не видит», — отмечает Наталья Мильчакова и делает вывод, что, скорее всего, ФРС в 2019 году будет придерживаться своего прогноза, озвученного ранее, что процентные ставки до конца 2019 года с высокой вероятностью останутся без изменений.

«Действительно, на американском и иных мировых финансовых рынках часто возникают слухи о грядущем кризисе то из-за того, что кривая доходности американских гособлигаций изменила форму, то из-за роста корпоративного долга в США. На инверсию кривой доходности ФРС ранее отреагировала повышением процентной ставки, но в настоящее время ситуация нормализовалась. Возможно, что госдолг США со временем станет одним из факторов риска, но не в ближайшее время, а со временем, если протекционизм и санкции действительно приведут к замедлению роста экономики США», — уверен эксперт «Альпари».

Кризис спровоцирует Россия?

По данным Всемирного совета по золоту, за январь-март 2019 года мировые Центробанка нарастили покупки драгоценного металла до шестилетнего максимума.

« С одной стороны, активная работа мировых ЦБ — это фактически замещение динамики в физическом спросе на золото, и это хорошо для котировок драгоценного металла. С другой, повышенный спрос на золото может означать ожидание негативного сценария развития событий в мире — от эскалаций конфликтов на Ближнем Востоке до глобальных торговых разногласий», — полагает Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари».

Россия уверенно возглавила список стран, наиболее активно приобретающих золото. Скоро она может войти в тройку стран с самым большим золотым запасом. В 2019 году золотые резервы РФ увеличились на 145,5 тонны. Это на 68% больше в сравнении с показателем первого квартала 2018 года. Еще один энергичный покупатель драгметалла — Китай.

Но именно новость о том, что Россия активно скупает золото, уже откомментировали в британской газете «Daily Express»в статье с многозначным заголовком «Путинская скупка золота – плохой знак для мировой стабильности».

Со ссылкой на мнение директора по исследованиям в международной брокерской компании «BullionVault» Адриана Эша, газета отмечает, что ЦБ РФ параллельно со скупкой золота активно выводит деньги из американских ценных бумаг.

Все это – «плохой знак» для мира. «Скупка золота правительствами или центральными банками редко является хорошим знаком для мира и сотрудничества во всем мире», — сказал Адриан Эш.

Он с сожалением заключил, что Россия по всем признакам готовится «защищаться от кризиса мировой экономики».

По мнению экономиста Михаила Хазина, сама по себе публикация подобных статей, хоть они и ориентированы на совсем невзыскательных европейских читателей, может подорвать устойчивость системы. Такие статьи точно не должны публиковаться в преддверии крупного кризиса, который, несомненно, на пороге, считает он.

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