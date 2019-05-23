Астана. 23 мая. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и четырех областях Казахстана на 24-25 мая, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Нур-Султане днем 24, сутки 25 мая ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с, днем 25 мая временами 25 м/с. 25 мая ожидаются гроза, град, шквал. 24-25 мая в Акмолинской области ожидаются местами гроза, шквал, 25 мая местами град. Ветер 24 мая юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, на севере области порывы 30 м/с и более, 25 мая юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Также сообщается, что 24-25 мая в Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал, 25 мая местами град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, днем 24 мая порывы 23-28 м/с, местами 30 м/с и более.

«24 мая в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Местами ожидается гроза, град. Ночью 24 мая в Восточно-Казахстанской области местами сохраняются заморозки -3», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.