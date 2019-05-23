Строительство амфитеатра в Туркестане планируют завершить в октябре 2019 года

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Алматы. 23 мая. КазТАГ — Строительство амфитеатра в Туркестане планируют завершить в октябре 2019 года, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

«В этом году (…) введут в эксплуатацию здание амфитеатра. (…) строительство объекта, заказчиком которого выступает акимат Мангистауской области, началось в апреле текущего года, а завершить намерены в октябре текущего года», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В пресс-службе уточнили, что общая площадь комплекса, рассчитанного на 1 тыс. мест, составляет 2,4 тыс. кв. м.

«В строительстве здания, расположенного в духовно-культурной зоне областного центра, в дневную смену задействованы 22 рабочих, в ночную – 10», — следует из информации.

По словам начальника участка подрядной компании ТОО «АА-Стройинжиниринг» Абая Абдурахманова, на сегодня все работы ведутся активными темпами, объект введут в эксплуатацию согласно утвержденному графику.

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