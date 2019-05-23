«Елбасы взял на личный контроль деятельность ФНБ «Самрук-Казына»». «С серпом наперевес: почему коммунисты Казахстана «стесняются» своих идеалов?». «Остановите грабёж нации!». «Об ужасах халифата и возвращении на родину»

Сетевой Казахстан 23 мая 2019г.

KAZPRAVDA . KZ . «Елбасы взял на личный контроль деятельность ФНБ «Самрук-Казына»» — Первый Президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ провел заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына. В совещании приняли участие Премьер-министр Аскар МАМИН, руководитель Администрации Президента Бакытжан САГИНТАЕВ, председатель правления АО «Самрук-Казына» Ахметжан ЕСИМОВ, независимый директор АО «Самрук-Казына» Ричард ЭВАНС, помощник Первого Президента Данияр АКИШЕВ, члены правления и руководители национальных компаний Фонда.

Заслушав спикеров, Первый Президент Казахстана подчеркнул, что деятельность ФНБ будет находиться на его личном контроле — «Главная задача Фонда – это увеличение активов, повышение доходов и развитие национальных компаний. Активы Фонда имеют стратегическое значение для экономики страны. Хочу отметить положительные результаты работы нового руководства. За короткое время удалось значительно снизить долговую нагрузку, увеличить доходность компаний, обеспечить эффективность управления финансовыми инструментами«.

CAMONITOR . KZ . Асель ОМИРБЕК – «С серпом наперевес: почему коммунисты Казахстана «стесняются» своих идеалов?» — Впервые за все время своего участия в избирательных марафонах приверженцы идей марксизма-ленинизма изменили себе. Нонсенс, но выдвинутый от КНПК кандидатом в президенты Жамбыл АХМЕТБЕКОВ в своей предвыборной программе избегает привычной для партии риторики. Мало того, складывается ощущение, что он ее почему-то стесняется. Ни Маркс, ни Энгельс, ни их учение им всуе не упоминаются, что кардинально отличает нынешнее участие коммунистов в электоральном цикле от их прежних притязаний на вхождение во власть.

Александр КРАСОВСКИЙ — «Кто и зачем пытается накалить ситуацию в Казахстане накануне выборов?» — Кому потребовалось обострять ситуацию в столь ответственный для страны момент? Какие конкретно преследуются цели? Как далеко готовы пойти эти пока еще неизвестные силы? И к чему, в конце концов, это способно привести? Можно ли расценить происходящее как проверку общества на зрелость и прочность? Или же за этим кроется демонстрация политической близорукости, в основе которой лежат неуемные амбиции и полное пренебрежение здравым смыслом? Очень хотелось бы надеяться, что по-настоящему ответственные люди из отечественного истеблишмента держат ситуацию под контролем и не допустят негативного развития событий в столь исторически важный момент, и что транзит власти, которого общество и простые граждане ждали столько лет, пройдет без особых эксцессов.

TIME . KZ . «Остановите грабёж нации!» — Депутат Азат ПЕРУАШЕВ вчера на пленарном заседании мажилиса предложил отменить принцип банковской тайны для зарубежных счетов членов правительства, руководителей национальных компаний и аффилированных с ними лиц. Соответствующий запрос он адресовал премьер-министру Аскару МАМИНУ и генеральному прокурору Гизату НУРДАУЛЕТОВУ.

«Фантомные долги» — Председатель мажилиса Нурлан НИГМАТУЛИН в пух и прах разнес чиновников, отвечающих за налоговое администрирование и базы данных. Шутка ли, за последние 15 лет казахстанцам начислили 700 миллионов тенге по налогам, к которым они не имеют никакого отношения.

«Я совершила большую ошибку!» — Об ужасах халифата и возвращении на родину рассказывает актюбинка Улмекен ХАМИТОВА. Она невероятно красива и стройна. Ей всего 28 лет. Но при разговоре с людьми Улмекен редко поднимает глаза. Ведь стоит в них заглянуть, как сомнений не останется: перед вами умудренная горьким опытом женщина…

365 INFO . KZ . Серик БЕРГЕЕВ — «Маслихаты могли бы стать региональными факторами стабильности» — Одна из особенностей внутренней политики Казахстана в регионах — она кулуарна. А ее участники нередко не пользуются эффективными способами контроля власти, которые им предоставляет законодательство. В частности, это касается системы местных представительных органов – маслихатов, они обладают значительными полномочиями. Но для того чтобы местные элиты оценили мощь этого инструмента, государству приходится вести разъяснительную работу. Депутаты маслихатов могут утверждать планы развития регионов, контролировать сферы благоустройства и экологии в городах и селах, избирать сенаторов. А особенности подхода к местным выборам — когда в представительные органы избираются преимущественно представители бизнес-элиты — может превратить маслихаты в довольно серьезного игрока, влияющего на обеспечение стабильности на республиканском уровне. Что примечательно, примерно в этом же ключе роль маслихатов оценивает и спикер сената Дарига НАЗАРБАЕВА.

«Члены общественного совета Алматы зовут на выборы. Почему к ним стоит прислушаться» — Члены общественного совета Алматы призвали жителей города принять участие в выборах президента Казахстана. Марат ШИБУТОВ, Айдос САРЫМ, Андрей МОРГУНОВ и другие уверены — тем самым алматинцы смогут проявить свою гражданскую позицию. Они напомнили, что бывшая столица — город с особой политической культурой и историей, где были заложены основы независимости Казахстана. Наши корреспонденты задались вопросом, почему так важно принять участие в нынешних выборах — и ответили на него.

KAPITAL . KZ . Ирина КУШНАРЕВА, управляющий директор Ассоциация финансистов Казахстана – «Корпоративное управление в финансовом секторе: как измерить принципы?» — Пристальное внимание к корпоративному управлению в банках объясняется их ролью в экономике. БВУ, выполняя ряд функций в экономике, действуют на стыке интересов государства, гражданского общества и бизнеса, и концентрация финансовых рынков у них в большей степени в сравнении с производственными компаниями. Кроме того, банки имеют возможность влиять на корпоративное управление своих заемщиков из числа физлиц, поэтому от фининститутов ожидают, что они будут служить образцом для других компаний в вопросах внедрения более совершенных методов корпоративного управления.

KURSIV . KZ . «Передача пенсионных накоплений в управление частным компаниям может оживить фондовый рынок» — Национальный банк должен форсировать работу по передаче пенсионных накоплений в управление частным компаниям, поскольку текущая схема управления пенсионными деньгами неблагоприятно сказывается на фондовом рынке, считает и.о. председателя правления АО «Халык Финанс» Евгения ШАЙМЕРДЕН.

EXCLUSIVE . KZ . «Нур-Султан – самый счастливый в Казахстане» — Центр стратегических инициатив (CSI) презентовал рейтинг регионов Казахстана по индексу счастья. Выяснилось, что наиболее удовлетворены своим уровнем жизни жители городов Нур-Султан, Шымкент и Акмолинской области. При этом жители Северо-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областей дают низкую оценку уровню жизни в своих областях. В целом казахстанцы оценивают свой уровень жизни выше среднего (6,1 из 10 баллов).

IA — CENTR . RU . «Будет ли Микелла Абрамова петь на первом сольном концерта Ержана Максима?» — Казахстанец Ержан МАКСИМ, принявший участие в 6-м сезоне телешоу «Голос. Дети» на Первом канале, сейчас широко известен в странах СНГ. Стало известно, что 28 июня он проведет свой первый сольный концерт в г. Нур-Султане, в концертном зале «Казахстан».

— Скажите, пожалуйста, «Первый канал» аннулировал итоги шестого сезона проекта «Голос. Дети». Теперь есть надежда, что Ержан получит первое место? И вообще, будет ли Ержан участвовать в спецвыпуске?

Мама Ержана Гульмира АЛИБЕК прокомментировала этот вопрос так: «Я лишь могу сказать, что Ержан будет участвовать в концерте 24 мая. А какие будут итоги, и что он там будет петь, пока без комментариев«.

AZATTYQ . ORG . Нурбек ТУСИПХАН – «Что обсуждали на встрече с участием Кажегельдина и Рыскалиева?» — 20-21 мая в Париже состоялась конференция с участием бывшего премьер-министра Казахстана Акежана КАЖЕГЕЛЬДИНА, экс-акима Атырауской области Бергея РЫСКАЛИЕВА, группы казахстанских активистов и журналистов. Председатель ОСДП «Акикат» Ермурат БАПИ, также приехавший на встречу, побеседовал с Азаттыком о ее содержании.

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