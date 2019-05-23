Турция отказалась от импорта иранской нефти

Алматы. 23 мая. КазТАГ – Турция с мая отказалась от закупок иранской нефти и намерена и в дальнейшем выполнять требование США, сообщает Reuters.

«Турция прекратила закупки иранской нефти с мая, так как истек срок действия разрешений, предоставленных США в ноябре прошлого года восьми покупателям, и будет продолжать выполнять требование Вашингтона прекратить весь импорт сырой нефти из Исламской Республики, сказал высокопоставленный турецкий чиновник», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что отказ от иранской нефти не связан с опасениями оказаться под действием вторичных санкций США.

«Мы не верим в санкции, но как стратегический союзник мы уважаем решение США», — сказал чиновник на условиях анонимности.

Отмечается, что решение США о полном повторном введении санкций в отношении иранской нефти положило конец 6-месячной отсрочке на прекращение импорта для Турции и семи других крупных импортеров, поскольку Вашингтон усилил попытки изолировать Иран и перекрыть его нефтяные доходы.