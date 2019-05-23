Атырау. 23 мая. КазТАГ — Т48 тыс. в месяц могут заработать подростки Атырау на летних каникулах, передает корреспондент агентства.

«Проект «Жасыл қала – жасыл ел!» открывает вакансии для молодежи, желающей подзаработать в период летних каникул. Работы начнутся уже с 3 июня. Для студентов и старшеклассников в период летних каникул это хорошая возможность подзаработать. С учетом всех удержаний заработная плата составит Т48 тыс. в месяц», — сказал руководитель трудового отряда «Жасыл ел» Абылай Курметулы.

По его словам, в этом году в проекте планируется задействовать 2,2 тыс. молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет, из них более 1,5 тыс. – в районах.

«Они будут заняты в благоустройстве населенных пунктов, озеленении, уходу за зелеными насаждениями, в строительстве и других сферах деятельности. Для трудоустройства требуется всего лишь копия удостоверения личности и письменное разрешение от родителей, если ему нет 18 лет», — уточнил Курметулы.