АДГСПК о деле Рыскалиева: В настоящее время досудебное расследование продолжается по фактам отмывания денег за рубежом

Астана. 24 мая. КазТАГ — В настоящее время досудебное расследование по делу экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева продолжается по фактам отмывания денег за рубежом, сообщает пресс-служба Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСП).

«В настоящее время досудебное расследование (по делу Рыскалиева – КазТАГ) продолжается по фактам отмывания денег за рубежом, в рамках которого осуществляется взаимодействие с компетентными органами Андорры и Швейцарии по возврату арестованных денег. Кроме того, принимаются все необходимые меры по экстрадиции осужденных», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Также в агентстве отметили, что «в настоящее время через интернет-ресурсы не прекращаются попытки придания политической окраски уголовному преследованию бывшего акима Атырауской области Рыскалиева и других должностных лиц».

«Хотел бы официально заявить и внести ясность, что следственной группой Нацбюро завершено досудебное расследование данного резонансного уголовного дела. Братья Рыскалиевы осуждены за создание и руководство организованным преступным сообществом, совершение хищений государственного имущества, злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток, а также легализацию имущества, добытого преступным путем. Уголовное преследование в отношении них велось с 2012 года и общее количество инкриминируемых им преступлений насчитывает 71 эпизод», — сказал сотрудник Нацбюро.

Он напомнил, что 25 января специализированным межрайонным судом по уголовным делам Атырауской области вынесен обвинительный приговор, согласно которому подсудимые приговорены к различным срокам наказания.

«В частности, руководитель ОПС Рыскалиев Б. приговорен к 17 годам лишения свободы, его брат Рыскали А. осужден к 16 годам лишения свободы. Суд также постановил: конфисковать в пользу государства денежные средства осужденных и их близких родственников, находящихся на расчетных счетах в казахстанских и зарубежных банках, включая $14 млн в Андорре и $90 млн в Швейцарии; обратить в доход государства имущество на сумму свыше Т3 млрд, принадлежащее самим подсудимым и подконтрольным им компаниям (170 объектов недвижимости в Атырауской и Актюбинской области); взыскать с виновных незаконную прибыль в размере Т12 млрд, полученную в результате противоправных сделок. Вместе с тем еще на стадии досудебного расследования государству возмещен ущерб на сумму Т3 млрд путем передачи имущества, ранее незаконно исключенного ими из госсобственности (имущество 23-х подсудимых)», — напомнил сотрудник.

Напомним, 25 января МИА «КазТАГ» сообщало, что от 6,5 до 17 лет получили фигуранты по делу экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева.