Алматы. 24 мая. КазТАГ — Индия прекратила импорт иранской нефти в связи с антииранскими санкциями США, сообщает Moneycontrol.com.

«По словам посла Индии в США Харша Вардхана Шринглы, в апреле Индия уже резко сократила импорт из Ирана, когда Вашингтон усилил свою кампанию давления на Тегеран и отменил временные разрешения на импорт для ряда стран, и закупила всего 1 млн тонн иранской нефти. По его словам, Индия прекратила весь импорт нефти из Ирана, став последней страной, которая заявила о намерении соблюдать санкции США», — говорится в сообщении.

Кроме того, Шрингла сообщил, что Индия также прекратила весь импорт из Венесуэлы, потому что она считает себя партнером Соединенных Штатов.

По словам Шринглы, Иран является близким соседом Индии, имеющим с ней давние культурные связи, однако он отказался сообщить, разделяет ли Дели обеспокоенность президента Дональда Трампа по поводу Тегерана.

«Это вопрос, который действительно должен решаться между Соединенными Штатами и Ираном. Мы только во многих отношениях рассматриваем его как третью сторону. Мы не хотели бы видеть какой-либо эскалации напряженности в этой области по той простой причине, что мы очень сильно зависим от стабильности в этой части мира», — сказал Шрингла.

При этом индийский посол выразил уверенность, что санкции США не повлияют на партнерство с Индией в развитии иранского порта Чабахар.

Индия хочет использовать порт для доставки грузов в Афганистан в обход своего главного конкурента Пакистана, который исторически поддерживал талибов.