Казахстанский реестр предельных цен на лекарства появится в июне текущего года

Алматы. 24 мая. КазТАГ — Динара Жаркеева. Казахстанский реестр предельных цен на лекарственные средства планируется запустить в июне текущего года, сообщил заместитель руководителя департамента фармации Алматы Мурат Мухамедяров.

«На все лекарственные средства будут установлены предельные цены и будет составлен реестр. (…) Все аптеки не должны превышать установленной предельной цены. Сейчас разрабатывается предельная оптовая и розничная цена в связи с тем, что перечень лекарственных средств очень большой – порядка 8 тыс. Реестр на сегодняшний день еще полностью не сформирован, и, чтобы на сайте не было неполной информации, планируется где-то в июне сформировать полный перечень лекарственных средств с предельными ценами», — сказал Мухамедяров на брифинге в пятницу.

Проконтролировать соблюдение предельных цен в аптечных организациях казахстанцы смогут через сайт NDDA , где будет размещен полный список лекарственных средств с их максимальными для Казахстана ценами, а также в приложении, которое пока только планируется разработать.

«Цены будут рассматриваться 2 раза в год с учетом различных факторов: изменения маркетинговых условий, инфляционные и курсовые разницы, то есть допускается внесение корректировки. Будет существовать ранжирование цен, прогрессирующая шкала будет установлена», — добавил заместитель главы департамента.

Вместе с тем при реализации аптеками лекарств дороже, чем установлено в реестре, предусмотрена административная ответственность.

«При нарушении сейчас ввели норму 426 статьей Административного кодекса (нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники), в том числе нарушение предельных цен. Будет наложен административный штраф. Для физических лиц это будет 70 МРП, для должностных – 100 МРП, для субъектов малого и среднего предпринимательства от 130 до 200 МРП. Если будет повторное нарушение в течение года, то мы имеем право до 6 месяцев приостановить лицензию», — заключил Мухамедяров.

1 МРП = Т2525.