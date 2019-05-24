Большая часть из поставленных президентом Казахстана задач не должна относиться к сфере ответственности госорганов

Алматы. 24 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Большая часть из поставленных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым задач не должна относиться к сфере ответственности государственных органов, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента РК Камила Ковязина.

«Задачи по обеспечению занятости, которые поставил перед правительством президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в целом, не новы, они все так или иначе уже реализуются в рамках различных государственных программ. На мой взгляд, большая часть из них не должна относиться к сфере ответственности государственных органов», — прокомментировала Ковязина для КазТАГ сообщение о том, что 17 мая на совещании по вопросам занятости и труда Токаев сформулировал семь основных задач, которые стоят перед правительством.

Так, к примеру, продолжила эксперт, создание новых рабочих мест – это результат деятельности частного сектора.

«Причем, новые формы занятости создаются самими участниками рынка. В том числе и, возможно, преимущественно отдельными физическими лицами, которые пытаются найти свое место в быстроменяющемся мире», — предположила собеседница агентства.

Еще несколько лет назад, вспомнила спикер, для многих из нас профессия организатора свадеб была экзотикой, такое мы могли встретить только в голливудских фильмах.

«Сейчас это становится обыденным и у нас. Специализация труда происходит все более интенсивно, и большинство казахстанцев предпочитает использовать свое время разумно, делая хорошо и за большие деньги свою работу», — уточнила Ковязина.

Думаю, дополнила эксперт, и с учетом нововведений, в частности, внедрения системы всеобщего декларирования, скоро станет востребованной профессия налогового или финансового консультанта.

«Таким образом, рынок будет сам регулировать создание новых форм занятости», — уверена собеседница агентства.

Со своей стороны, отметила спикер, государство должно создавать условия для эффективного развития рынка, обеспечить минимальный уровень вмешательства и регулирования.

«Из обозначенных же в рамках совещания с правительством задач к ведению государства должны относиться обеспечение инклюзивности труда и гендерного равноправия. Это, прежде всего, социально значимые вопросы, которые для бизнеса интереса не представляют, поэтому здесь нужны конкретные механизмы государственной поддержки», — резюмировала Ковязина.

Отметим, 17 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сформулировал семь основных задач, которые стоят перед правительством: первая – подготовка кадров в соответствии с потребностями рынка труда, вторая – создание качественных рабочих мест, третья – обеспечение новых форм занятости, четвертая – трудоустройство молодежи, пятая – обеспечение инклюзивности политики занятости, шестая – повышение трудовой мобильности и седьмая – укрепление гендерного равноправия.