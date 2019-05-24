Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 24 мая. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за четверг в пятницу изменился разнонаправленно: в пунктах обмена валют Нур-Султана и Шымкента – подешевел, Алматы – подорожал, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т378,5, продажи – Т379,9.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т378,6, а продают по Т380,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т378,5, а продажи – Т379,7.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т378,01.

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