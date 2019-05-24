Война Миров. Битва за Украину

У президента Зеленского много фронтов противостояния, а сам он вместе со страной является разменной фигурой в глобальных геополитических играх

Политический процесс на Украине поднял пыль столбом. Сейчас страна находится в точке бифуркации, когда чашу весов в ту или иную сторону может переломить сравнительно скромный и внешне второстепенный субъективный фактор. Однако общий формат происходящего уже прорисовался. На 21 июля назначены досрочные выборы в украинский парламент, Владимиру Зеленскому нужно решать проблемы с правящим в стране олигархатом, Россией, США и Евросоюзом.

Президент Украины Владимир Зеленский. (Фото: unian.net)



Формально президент Владимир Зеленский как мог, так и не мог распускать Верховную раду, поскольку с юридической точки зрения ситуация там запутанная. В украинском законодательстве вообще много норм, которые противоречат друг другу. Однако новый глава государства после процедуры инаугурации назначил досрочные парламентские выборы, сославшись на то, что у Верховной рады рейтинг доверия среди населения 4%, а потому в реальности она мало кого представляет.

Фактически единственное, что депутаты парламента смогли противопоставить президенту – это бойкот нового выборного законодательства. На Украине смешанная система выборов, при которой в Раду проходят как кандидаты от одномандатных округов, так и по партийным спискам с порогом 5% от числа проголосовавших. Г-н Зеленский, имея высокий рейтинг своей партии «Слуга народа» и не имея многочисленной команды ярких политиков, в условиях выборов а-ля Казахстан априори смог бы получить больше депутатских мандатов. Однако в итоге выборы пройдут по старой системе.

Главная определяющая сила политического поля Украины – олигархи. Однако сами они находятся в сложных комбинациях друг с другом. Владимир Зеленский считается ставленником Игоря Коломойского и будет ли он «отвязываться» от своего патрона – вопрос открытый. В настоящее время Андрей Богдан, адвокат Коломойского, назначен руководителем администрации президента Украины.

В политических раскладах Украины очень важна фигура Арсена Авакова, главы МВД с февраля 2014 года. Г-н Аваков – сам себе олигарх, контролирует обширный блок силовиков – полицию, ЧС-ников, пограничников, нацгвардию, миграционщиков, добровольческие батальоны. В политическом отношении Арсен Аваков жестко ориентирован на «Вашингтонский обком» и перед инаугурацией Зеленского фактически не вылезал из США. Полагают, что там он и получил инструкции, чтобы передача власти от Петра Порошенко к новому президенту прошла без серьезных эксцессов. Попутно из Белого дома дали четкий сигнал самому президенту Зеленскому, что слушаться он должен Госдепартамент, а не Коломойского. Тем не менее, кадровый расклад вокруг нового лидера Украины показывает, что он пока стоит на позиции многовекторности между США и олигархатом.

Помимо отношений с олигархами и проблемы тотальной коррупции Владимиру Зеленскому нужно что-то решать с непризнанными республиками Донбасса. К президентскому посту он пришел под лозунгами мира, а потому обещает провести референдум на предмет отношений с Россией. Практическим результатом такого мероприятия будет четкое соотношение пораженцев – кто против продолжения войны с ЛДНР – и сторонников продолжения войны до победного конца.

Ряд экспертов утверждает, что во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи, между американской и российской стороной обсуждался вопрос «обмена» геополитическими активами. В частности, Вашингтон предлагал Москве Украину взамен Венесуэлы, Ирана и позиции по Китаю. Первоначальное предложение было встречено отказом, поскольку в Кремле считают, что Киев и так идет к нему в руки (стратегия на изнурение дала необходимые результаты), а Венесуэла хоть и находится на «заднем дворе» США, но все-таки располагается в Южной Америке, а потому Россия имеет все основания для самостоятельной повестки в данной стране. Кстати, сами США возобновили закупки венесуэльской нефти, чем еще раз подтвердили имидж непоследовательного игрока на международной арене.

Что касается Ирана, то по нему главная проблема у президента США Дональда Трампа не с Москвой, а с Пентагоном. На «хотелки» главы Белого дома американские военные объясняют, что война с Тегераном будет трудной, затратной и без гарантий на победу. В том числе потому, что «шиитский пояс» – это реальность, и его военно-политический потенциал очень мощный.

На европейском направлении позиции Украины продолжают ослабевать. «Северный поток – 2» грозит оставить Киев без транзита российского газа уже с 2020 года, а ПАСЕ всерьез намерена восстановить в правах российскую делегацию. Парламентская ассамблея Совета Европы – это во многом дублирующий орган в структурах Евросоюза. Если в его работе не участвует Россия и тем более не платит свои $60 млн взноса, то ее вообще можно распускать. Однако у подобных бюрократических структур имеется свой ведомственный интерес. Поэтому вместо исключения Москвы из своих рядов (по процедурным срокам это июнь 2019 года) и логичной самоликвидации, евробюрократы предлагают России вернуться. Первоначальный вариант был заплатить деньги и присутствовать без права голоса, но после отказа Москвы российской делегации предлагают полное восстановление прав. Россию лишили права голоса в ПАСЕ за Крым и Донбасс, если ее восстанавливают в полномочиях, а Крым и Донбасс остаются как есть, значит, Евросоюз с таким порядком вещей де-факто смирился. В последние дни Москва, Берлин и Париж обсуждают судьбу Украины без ее участия, а это тоже своего рода маркер происходящего.

Великобритания со своим идиотским положением в свете Брексита, когда с одной стороны не смогла выйти из ЕС за несколько лет и теперь участвует в выборах в Европарламент, а с другой продолжает получать экономические удары (одно банкротство компании British Steel оставлет без работы 25 тысяч человек) – не может принять сколько-нибудь деятельное участие в судьбе Украины.

НАТО обещает Киеву военную поддержку в случае дальнейшего противостояния с Россией, но Владимир Зеленский получил голоса избирателей как раз за обещание выйти из данного конфликта. Курс на сближение с НАТО прописан в конституции Украины, однако политические декларации и реальная политика часто очень сильно не совпадают.

Возможен сценарий, при котором США разграбляют Украину до конца, чтобы Владимир Путин получил под свой контроль современный вариант выжженной земли, без серьезных экономических активов и окончательно демографически ослабленную.

Сегодня политические процессы в «Незалежной» получили мощный форсаж, но без какого-либо явно доминирующего вектора. В итоге невозможно прогнозировать дальнейшее их развитие наверняка. Одно можно утверждать с высокой долей вероятности: через несколько месяцев украинские и околоукраинские политические и экономические расклады будут сильно отличаться от имевшихся на момент роспуска Рады.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.