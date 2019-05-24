Нур-Султан. 24 мая. КазТАГ – Погода без осадков в пятницу ожидается лишь в центральной и южной частях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет»,

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, лишь в центре и на юге – погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью временами дождь. Ветер западный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +8+10, днем +22+24.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура но-чью +9+11, днем +23+25.

В Шымкенте ожидается гроза, ветер 6-14 метров в секунду. Днем +23+25, ночью +10+12.

В Акмолинской области местами гроза, шквал, ветер ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28, местами 30 метров в секунду и более. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Северо-Казахстанской области местами гроза, шквал, ветер ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28, местами 30 метров в секунду и более. Днем +18+23, ночью +5+10.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, град, ветер ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Жамбылской области местами ветер 15-20 метров в секунду, утром и днем гроза, град. Днем +23+28, ночью +9+14.

В Туркестанской области местами ветер 15-20 метров в секунду, утром и днем гроза, шквал. Днем +20+25, ночью +10+15.

В Атырауской области местами ожидаются гроза, град. Днем +20+25, ночью +14+19.

В Мангистауской области местами гроза, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +13+18.

В Западно-Казахстанской облясти местами гроза, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Восточно-Казахстанской области местами ветер 15-20 метров в секунду. Ночью местами сохраняются заморозки 3 градуса. Днем +15+20, ночью +1+6.

В Кызылординской, утром и днем местами ветер 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Актюбинской области днем местами ветер 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Павлодарской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 18 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +3+8.

В Карагандинской области ночью местами сохраняются заморозки 1 градус. Днем +15+20, ночью +2+7 (на востоке -1).

В Алматинской области без осадков. Днем +20+25, ночью +8+13.

«В ближайшие сутки на горных реках юго-востока и востока республики будет наблюдаться колебание уровней воды. На реках равнинной территории будет наблюдаться колебание водности, преимещественно снижение», — предупредили синоптики.