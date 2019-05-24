Минобороны РК объяснило выделение денег на строительство храма в России

Алматы. 24 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Минобороны РК объяснило выделение денег на строительство главного храма Вооруженных сил в России.

«По вопросу финансирования строительства главного храма Вооруженных сил Российской Федерации сообщаем, что казахстанской стороной были выделены денежные средства в размере 1 млн рублей. Данные средства являются спонсорскими и не относятся к бюджетным. По этическим соображениям спонсоры пожелали остаться инкогнито, так как помощь была оказана не ради пиара, а в целях увековечивания памяти героев-казахстанцев», — говорится в пятницу в ответе минобороны РК на запрос КазТАГ.

При этом отмечается, что российской стороне также были переданы данные о подвигах казахстанцев в Великой Отечественной войне для увековечивания их памяти.

«Министерством обороны Республики Казахстан в целях увековечивания памяти о героях фронтовиках-казахстанцах проводится работа по сбору архивных материалов. В этой связи, казахстанской стороной в адрес министерства обороны России направлены в электронном виде фотографии, краткие биографические сведения, а также исторические данные о подвигах казахстанцев, павших на полях сражения Великой Отечественной войны», — сообщается в ответе минобороны.

Как сообщается, данные материалы будут использованы при создании галереи «Дорога памяти», которая представляет собой конструкцию, оформленную с помощью технологии микрофотографии участников ВОВ.

Напомним, 14 мая ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны Казахстана Муслима Алтынбаева сообщил, что минобороны РК пожертвовало средства на строительство главного храма Вооруженных сил России.

«Для внесения вклада в строительство главного военного храма казахстанское оборонное ведомство приняло финансовое участие в проекте перечислением определенной суммы денежных средств», — заявил Алтынбаев на открытии российско-казахстанских консультаций по координации оборонной политики.

Он также сообщил, что Казахстан передал России информацию о фронтовиках – уроженцах республики для увековечивания памяти о них в главном военном храме вооруженных сил России.

«В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в 2020 году казахстанская сторона в апреле направила имеющуюся информацию о казахстанцах, принимавших участие в Великой Отечественной войне, для их дальнейшего увековечивания в главном военном храме», — сказал вице-министр обороны РК.