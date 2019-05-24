Минобороны РК объяснило выделение денег на строительство храма в России

Алматы. 24 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Минобороны РК объяснило выделение денег на строительство главного храма Вооруженных сил в России.
«По вопросу финансирования строительства главного храма Вооруженных сил Российской Федерации сообщаем, что казахстанской стороной были выделены денежные средства в размере 1 млн рублей. Данные средства являются спонсорскими и не относятся к бюджетным. По этическим соображениям спонсоры пожелали остаться инкогнито, так как помощь была оказана не ради пиара, а в целях увековечивания памяти героев-казахстанцев», — говорится в пятницу в ответе минобороны РК на запрос КазТАГ.
При этом отмечается, что российской стороне также были переданы данные о подвигах казахстанцев в Великой Отечественной войне для увековечивания их памяти.
«Министерством обороны Республики Казахстан в целях увековечивания памяти о героях фронтовиках-казахстанцах проводится работа по сбору архивных материалов. В этой связи, казахстанской стороной в адрес министерства обороны России направлены в электронном виде фотографии, краткие биографические сведения, а также исторические данные о подвигах казахстанцев, павших на полях сражения Великой Отечественной войны», — сообщается в ответе минобороны.
Как сообщается, данные материалы будут использованы при создании галереи «Дорога памяти», которая представляет собой конструкцию, оформленную с помощью технологии микрофотографии участников ВОВ.
Напомним, 14 мая ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны Казахстана Муслима Алтынбаева сообщил, что минобороны РК пожертвовало средства на строительство главного
«Для внесения вклада в строительство главного военного храма казахстанское оборонное ведомство приняло финансовое участие в проекте перечислением определенной суммы денежных средств», — заявил Алтынбаев на открытии российско-казахстанских консультаций по координации оборонной политики.
Он также сообщил, что Казахстан передал России информацию о фронтовиках – уроженцах республики для увековечивания памяти о них в главном военном храме вооруженных сил России.
«В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в 2020 году казахстанская сторона в апреле направила имеющуюся информацию о казахстанцах, принимавших участие в Великой Отечественной войне, для их дальнейшего увековечивания в главном военном храме», — сказал вице-министр обороны РК.