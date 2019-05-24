Ночные заморозки сохранятся в северных и восточных областях Казахстана в ближайшие трое суток

Астана. 24 мая. КазТАГ — Ночные заморозки сохранятся в северных и восточных областях Казахстана 25-27 мая, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Последняя неделя мая и весны, но погода по-прежнему неустойчивая с частыми осадками, грозами и шквалистым ветром. И если на юге республики днем воздух будет прогреваться до +28+33, то в северных и восточных областях сохранятся ночные заморозки до -3», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Согласно прогнозу, «связано это будет с тем, что на северные районы Казахстана продолжится поступление влажных и холодных воздушных масс с севера Европейской части России и Урала, а на южные регионы смещается уже теплый воздух со Средней Азии».